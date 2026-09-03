РФ масовано атакує дронами: ППО знищила 135 цілей

Мобільна вогнева група. Фото: Національна гвардія України/Facebook

У ніч проти 3 вересня російські війська здійснили масовану атаку по Україні, запустивши 163 ударні безпілотники різних типів. Станом на 08:30 українська протиповітряна оборона знищила або подавила 135 ворожих цілей, однак зафіксовані влучання на 15 локаціях.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає Новини.LIVE.

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Атака РФ на Україну в ніч 3 вересня

Повітряні сили Збройних сил України зазначили в дописі, що атака розпочалася ще о 18:00 2 вересня. Російські війська застосували 163 ударні безпілотники, серед яких були дрони типу Shahed, зокрема реактивні, а також S8000 "Бандероль", "Гербера" та безпілотники-імітатори "Пародія".

Приблизно половину запущених ударних БпЛА становили реактивні дрони.

Безпілотники противник запускав із напрямків Міллерового, Орла, тимчасово окупованої території Донецької області та Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.

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Станом на 08:30 українська ППО збила або подавила 135 ворожих безпілотників. Серед знищених та подавлених цілей — Shahed, зокрема реактивні, "Гербери" та БпЛА інших типів.

Попри роботу української протиповітряної оборони, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях.

Ще на чотирьох місцях зафіксували падіння збитих російських безпілотників та їхніх уламків.

У Повітряних силах закликали дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Інформація про кількість подавлених цілей. Фото: Повітряні Сили ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський повідомляв — у вересні Німеччина передасть Україні нові пакети ППО. Окремо лідери приділили увагу Drone Deal. Президент повідомив, що сторони вже завершують підготовку тексту домовленості, яка, за його словами, посилить можливості для захисту як України, так і Німеччини.

Також ми інформували, що Росія продовжує систематичну атаку реактивними дронами. Водночас комерційний директор української оборонно-технологічної компанії "Генерал Черешня" Євгеній Пилипенко розповів в ефірі День.LIVE, що за 1–1,5 місяця Україна збиватиме до 90% реактивних "Шахедів" РФ.