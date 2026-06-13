Массированная атака дронов на Украину: ПВО сбила 110 из 118 БПЛА

Военнослужащие. Фото: Генштаб

В ночь на 13 июня российские войска нанесли массированный авиаудар по Украине. Было задействовано 118 ударных беспилотников различных типов, в частности Shahed (в том числе реактивные), "Гербера", "Италмас", баражующие боеприпасы "Бандероль" и дроны-имитаторы "Пародия".

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.

ПВО Украины сбила большинство вражеских дронов во время ночной атаки

Вражеские БПЛА запускались с территории России — Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированных территорий Донецка и Гвардейского в АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной было сбито или подавлено 110 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.

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Зафиксировано попадание трех ударных беспилотников в трех локациях, а также падение сбитых дронов и обломков еще в шести локациях.

Воздушная атака продолжалась, в небе оставались отдельные вражеские БПЛА. Украинцев призвали соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

Новини.LIVE сообщали, что в Днепропетровской области в результате вражеских атак 13 июня пострадали девять человек. Российские войска более 20 раз обстреляли регион беспилотниками и авиабомбами, нанося удары по трем районам области одновременно.

Новини.LIVE также сообщали, что российские войска продолжают наносить удары по Запорожью. В результате очередного обстрела был поврежден терминал логистического оператора.