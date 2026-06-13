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Головна Новини дня Масована атака дронів на Україну: ППО збила 110 із 118 БпЛА

Масована атака дронів на Україну: ППО збила 110 із 118 БпЛА

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 09:34
Масована атака дронів на Україну: ППО збила 110 із 118 БпЛА
Військовослужбовці. Фото: Генштаб

У ніч на 13 червня російські війська здійснили масовану повітряну атаку по Україні. Застосовано 118 ударних безпілотників різних типів, зокрема Shahed (у тому числі реактивні), "Гербера", "Італмас", баражуючі боєприпаси "Бандероль" та дрони-імітатори "Пародія".

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на Повітряні Сили ЗС України.

 ППО України збила більшість ворожих дронів під час нічної атаки

Ворожі БпЛА запускалися з території Росії — Орла, Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих територій Донецька та Гвардійського в АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною було збито або подавлено 110 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

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Зафіксовано влучання трьох ударних безпілотників на трьох локаціях, а також падіння збитих дронів та уламків ще на шести локаціях.

Повітряна атака тривала, в небі залишалися окремі ворожі БпЛА. Українців закликали дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

Новини.LIVE повідомляли, що у Дніпропетровській області внаслідок ворожих атак 13 червня постраждали дев’ятеро людей. Російські війська понад 20 разів обстріляли регіон безпілотниками та авіабомбами, завдаючи ударів по трьох районах області одночасно.

Новини.LIVE також інформували, що російські війська продовжують завдавати ударів по Запоріжжю. Внаслідок чергового обстрілу було пошкоджено термінал логістичного оператора.

ППО війна в Україні атака Росії на Україну
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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