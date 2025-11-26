Отключение света в Украине 27 ноября — графики от Укрэнерго на завтра

Отключение света в Украине. Фото: Новини.LIVE

Графики отключения света будут действовать во всех областях Украины завтра, 27 ноября. Причиной являются последствия предыдущих российских ударов по энергообъектам.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в среду, 26 ноября.

Отключения света в Украине 27 ноября

Графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 2,5 очередей. Для промышленных потребителей меры ограничения потребления будут также с 00:00 до 23:59.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — говорится в сообщении.

Людей призвали потреблять электроэнергию экономно, когда она появится по графику.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

