Отключение света в Украине 27 ноября — графики от Укрэнерго на завтра

Масштабные обесточивания — графики отключения света на завтра
Графики отключения света будут действовать во всех областях Украины завтра, 27 ноября. Причиной являются последствия предыдущих российских ударов по энергообъектам.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в среду, 26 ноября.
Отключения света в Украине 27 ноября
Графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 2,5 очередей. Для промышленных потребителей меры ограничения потребления будут также с 00:00 до 23:59.
"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — говорится в сообщении.
Людей призвали потреблять электроэнергию экономно, когда она появится по графику.
