Главная Новости дня Масштабные обесточивания — графики отключения света на завтра

Масштабные обесточивания — графики отключения света на завтра

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 19:17
обновлено: 19:17
Отключение света в Украине 27 ноября — графики от Укрэнерго на завтра
Отключение света в Украине. Фото: Новини.LIVE

Графики отключения света будут действовать во всех областях Украины завтра, 27 ноября. Причиной являются последствия предыдущих российских ударов по энергообъектам.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в среду, 26 ноября.

Читайте также:

Отключения света в Украине 27 ноября

Графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 2,5 очередей. Для промышленных потребителей меры ограничения потребления будут также с 00:00 до 23:59.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — говорится в сообщении.

Людей призвали потреблять электроэнергию экономно, когда она появится по графику.

null
Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объяснил, при каком условии украинцы могут остаться без света на 22 часа.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, как долго в Украине будут действовать графики отключений света после войны.

электроэнергия электроснабжение Укрэнерго отключения света свет графики отключений света
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
