Україна
Масштабні знеструмлення — графіки відключення світла на завтра

Масштабні знеструмлення — графіки відключення світла на завтра

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 19:17
Оновлено: 19:17
Відключення світла в Україні 27 листопада — графіки від Укренерго на завтра
Відключення світла в Україні. Фото: Новини.LIVE

Графіки відключення світла діятимуть в усіх областях України завтра, 27 листопада. Причиною є наслідки попередніх російських ударів по енергообʼєктах.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у середу, 26 листопада.

Читайте також:

Відключення світла в Україні 27 листопада

Графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 2,5 черг. Для промислових споживачів заходи обмеження споживання будуть також з 00:00 до 23:59.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — йдеться у повідомленні.

Людей закликали споживати електроенергію ощадливо, коли вона зʼявиться за графіком.

null
Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив, за якої умови українці можуть залишитися без світла на 22 години.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, як довго в Україні діятимуть графіки відключень світла після війни.

електроенергія електропостачання Укренерго відключення світла світло графіки відключень світла
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
