Відключення світла в Україні 27 листопада — графіки від Укренерго на завтра

Графіки відключення світла діятимуть в усіх областях України завтра, 27 листопада. Причиною є наслідки попередніх російських ударів по енергообʼєктах.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у середу, 26 листопада.

Відключення світла в Україні 27 листопада

Графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 2,5 черг. Для промислових споживачів заходи обмеження споживання будуть також з 00:00 до 23:59.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — йдеться у повідомленні.

Людей закликали споживати електроенергію ощадливо, коли вона зʼявиться за графіком.

