Глобальный сбой YouTube 16 октября

Открытое приложение YouTube на телефоне. Фото: Telegrafi

В ночь на 16 октября был зафиксирован масштабный сбой в работе YouTube. Жалобы на работу платформы поступали чуть ли не со всех уголков мира.

Об этом свидетельствует сервис Downdetector.

Что произошло с YouTube

Этой ночью люди со всего мира начали жаловались на проблемы с доступом к сайту и видео. В частности, при запуске видео были сообщения о проблеме с сервером. В других случаях была надпись "возникла ошибка" или "видео недоступно".

Проблема с запуском видео на YouTube. Фото: скриншот одного из пользователей

Причем сбой фиксировался также в Украине. Что стало причиной, пока неизвестно.

Фиксация жалоб на сбой YouTube в Украине. Фото: скриншот с Downdetector

Карта жалоб на сбой YouTube в Украине. Фото: скриншот с Downdetector

Сейчас платформа работает более-менее стабильно.

