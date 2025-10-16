Глобальный сбой YouTube 16 октября

Масштабный сбой YouTube по всему миру — что произошло
В ночь на 16 октября был зафиксирован масштабный сбой в работе YouTube. Жалобы на работу платформы поступали чуть ли не со всех уголков мира.
Об этом свидетельствует сервис Downdetector.
Что произошло с YouTube
Этой ночью люди со всего мира начали жаловались на проблемы с доступом к сайту и видео. В частности, при запуске видео были сообщения о проблеме с сервером. В других случаях была надпись "возникла ошибка" или "видео недоступно".
Причем сбой фиксировался также в Украине. Что стало причиной, пока неизвестно.
Сейчас платформа работает более-менее стабильно.
Напомним, в прошлом месяце, 15 октября, по всей линии фронта возникли масштабные проблемы со Starlink. Терминалы не работали.
Также мы писали, что 4 сентября произошел масштабный сбой сервисов Google. Больше всего жалоб поступало на проблемы с Google Maps.
