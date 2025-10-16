Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Масштабный сбой YouTube по всему миру — что произошло

Масштабный сбой YouTube по всему миру — что произошло

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 04:03
Глобальный сбой YouTube 16 октября
Открытое приложение YouTube на телефоне. Фото: Telegrafi

В ночь на 16 октября был зафиксирован масштабный сбой в работе YouTube. Жалобы на работу платформы поступали чуть ли не со всех уголков мира.

Об этом свидетельствует сервис Downdetector.

Реклама
Читайте также:

Что произошло с YouTube

Этой ночью люди со всего мира начали жаловались на проблемы с доступом к сайту и видео. В частности, при запуске видео были сообщения о проблеме с сервером. В других случаях была надпись "возникла ошибка" или "видео недоступно".

Масштабний збій YouTube по всьому світу — що сталося - фото 1
Проблема с запуском видео на YouTube. Фото: скриншот одного из пользователей

Причем сбой фиксировался также в Украине. Что стало причиной, пока неизвестно.

Масштабний збій YouTube по всьому світу — що сталося - фото 2
Фиксация жалоб на сбой YouTube в Украине. Фото: скриншот с Downdetector
Масштабний збій YouTube по всьому світу — що сталося - фото 3
Карта жалоб на сбой YouTube в Украине. Фото: скриншот с Downdetector

Сейчас платформа работает более-менее стабильно.

Напомним, в прошлом месяце, 15 октября, по всей линии фронта возникли масштабные проблемы со Starlink. Терминалы не работали.

Также мы писали, что 4 сентября произошел масштабный сбой сервисов Google. Больше всего жалоб поступало на проблемы с Google Maps.

YouTube соцсети видео сбой YouTube Music YouTube Shorts
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации