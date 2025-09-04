Сбой в Google 4 сентября — какие сервисы не работают

Google на телефоне. Фото: pexels

В четверг, 4 сентября, случился масштабный сбой сервисов Google. Больше всего пользователи жалуются на проблемы с Google Maps.

Об этом сообщает Downdetector.

Масштабный сбой в Google

Пользователи сообщили, что возникли проблемы с работой YouTube, Gmail, Google Meet и рядом других сервисов.

Масштабный сбой в Google. Фото: downdetector.com.ua

Больше всего жалоб на плохую работу с Google Maps — было 53% от всех обращений. Сейчас 43%. Еще 30% есть на Google search, а 27% проблем зафиксировано в Google Drive.

Сервисы, которые не работают. Фото: downdetector.com.ua

Напомним, федеральный суд США разрешил Google не продавать Chrome и Android. Однако компания вынуждена открыть доступ к данным для конкурентов.

Также мы писали, что Google хочет объединить Android и iOS через новую функцию. Это существенно упростит обмен между Android и устройствами Apple.