Продажи Chrome и Android не будет — Google одержал победу в суде

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 13:26
Google не будет продавать Chrome i Android — решение суда
Люди идут рядом с логотипом Google. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Федеральный суд США разрешил Google не продавать браузер Chrome и операционную систему Android. Однако компания вынуждена открыть доступ к данным для конкурентов.

Об этом сообщает Politico.

Читайте также:

Google не будет продавать Chrome и Android

Издание сообщает, что 2 сентября окружной судья Амит Мехта отклонил требование Министерства юстиции США, чтобы Google продал браузер Chrome и операционную систему Android. Вместо этого компания должна поделиться частью данных с конкурентами для усиления конкуренции на рынке поиска. Кроме того, запрещено заключать соглашения, которые назначают его продукты — включая ИИ Gemini — инструментами по умолчанию на мобильных устройствах.

Отмечается, что после публикации этого решения акции материнской компании Alphabet выросли на 7,2%. Все инвесторы положительно отреагировали на это, ведь Google сможет продолжить делать многомиллиардные выплаты Apple, которые критикуют антимонопольные органы. В то же время бумаги Apple подорожали на 3%.

Politico пишет, что это решение стало одним из важнейших антимонопольных вердиктов со времен попытки разделить Microsoft в начале 2000-х годов.

Напомним, Google хочет объединить Android и iOS через новую функцию. Это существенно упростит обмен между Android и устройствами Apple.

Также мы писали, что несколько дней назад Google призвал пользователей Gmail срочно обновить свои пароли. Миллиарды учетных записей снова под прицелом фишинга и социальной инженерии.

США суд Google Android интернет Chrome поиск
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
