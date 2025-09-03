Google не продаватиме Chrome i Android — рішення суду

Люди йдуть поруч із логотипом Google. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Федеральний суд США дозволив Google не продавати браузер Chrome та операційну систему Android. Однак компанія вимушена відкрити доступ до даних для конкурентів.

Про це повідомляє Politico.

Google не продаватиме Chrome i Android

Видання повідомляє, що 2 вересня окружний суддя Аміт Мехта відхилив вимогу Міністерства юстиції США, аби Google продав браузер Chrome і операційну систему Android. Натомість компанія має поділитися частиною даних із конкурентами для посилення конкуренції на ринку пошуку. Крім того, заборонено укладати угоди, які призначають його продукти — включаючи ШІ Gemini — інструментами за замовчуванням на мобільних пристроях.

Зазначається, що після публікації цього рішення акції материнської компанії Alphabet зросли на 7,2%. Усі інвестори позитивно відреагували на це, адже Google зможе продовжити робити багатомільярдні виплати Apple, які критикують антимонопольні органи. Водночас папери Apple подорожчали на 3%.

Politico пише, що це рішення стало одним із найважливіших антимонопольних вердиктів з часів спроби розділити Microsoft на початку 2000-х років.

