Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Продажу Chrome і Android не буде — Google здобув перемогу в суді

Продажу Chrome і Android не буде — Google здобув перемогу в суді

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 13:26
Google не продаватиме Chrome i Android — рішення суду
Люди йдуть поруч із логотипом Google. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Федеральний суд США дозволив Google не продавати браузер Chrome та операційну систему Android. Однак компанія вимушена відкрити доступ до даних для конкурентів.

Про це повідомляє Politico

Реклама
Читайте також:

Google не продаватиме Chrome i Android

Видання повідомляє, що 2 вересня окружний суддя Аміт Мехта відхилив вимогу Міністерства юстиції США, аби Google продав браузер Chrome і операційну систему Android. Натомість компанія має поділитися частиною даних із конкурентами для посилення конкуренції на ринку пошуку. Крім того, заборонено укладати угоди, які призначають його продукти — включаючи ШІ Gemini — інструментами за замовчуванням на мобільних пристроях.

Зазначається, що після публікації цього рішення акції материнської компанії Alphabet зросли на 7,2%. Усі інвестори позитивно відреагували на це, адже Google зможе продовжити робити багатомільярдні виплати Apple, які критикують антимонопольні органи. Водночас папери Apple подорожчали на 3%.

Politico пише, що це рішення стало одним із найважливіших антимонопольних вердиктів з часів спроби розділити Microsoft на початку 2000-х років.  

Нагадаємо, Google хоче об'єднати Android і iOS через нову функцію. Це суттєво спростить обмін між Android і пристроями Apple.

Також ми писали, що кілька днів тому Google закликав користувачів Gmail терміново оновити свої паролі. Мільярди облікових записів знову під прицілом фішингу й соціальної інженерії.

США суд Google Android інтернет Chrome пошук
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації