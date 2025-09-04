Відео
Головна Новини дня У Google стався масштабний збій — що не працює

У Google стався масштабний збій — що не працює

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 11:31
Збій у Google 4 вересня — які сервіси не працюють
Google на телефоні. Фото: pexels

У четвер, 4 вересня, трапився масштабний збій сервісів Google. Найбільше користувачі скаржаться на проблеми з Google Maps. 

Про це повідомляє Downdetector

Читайте також:

Масштабний збій у Google

Користувачі повідомили, що виникли проблеми з роботою YouTube, Gmail, Google Meet та низкою інших сервісів.

Збій в роботі Google
Масштабний збій у Google. Фото: downdetector.com.ua

Найбільше скарг на погану роботу із Google Maps — було 53% від усіх звернень. Зараз 43%. Ще 30% є на Google search, а 27% проблем зафіксовано у Google Drive.

null
Сервіси, які не працюють. Фото: downdetector.com.ua

Нагадаємо, федеральний суд США дозволив Google не продавати Chrome та Android. Однак компанія вимушена відкрити доступ до даних для конкурентів.

Також ми писали, що Google хоче об'єднати Android і iOS через нову функцію. Це суттєво спростить обмін між Android і пристроями Apple.

соцмережі Google Google Maps збій технології
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
