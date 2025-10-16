Відео
Україна
Масштабний збій YouTube по всьому світу — що сталося

Масштабний збій YouTube по всьому світу — що сталося

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 04:03
Глобальний збій YouTube 16 жовтня
Відкритий додаток YouTube на телефоні. Фото: Telegrafi

В ніч проти 16 жовтня було зафіксовано масштабний збій у роботі YouTube. Скарги на роботу платформи поступали ледь не з усіх куточків світу.

Про це свідчить сервіс Downdetector.

Що сталося з YouTube

Цієї ночі люди з усього світу почали скаржилися на проблеми з доступом до сайту та відео. Зокрема, під час запуску відео були повідомлення про проблему із сервером. В інших випадках був напис "виникла помилка" або ж "відео недоступне".

Масштабний збій YouTube по всьому світу — що сталося - фото 1
Проблема із запуском відео на YouTube. Фото: скриншот одного з користувачів

Причому збій фіксувався також в Україні. Що стало причиною, поки невідомо.

Масштабний збій YouTube по всьому світу — що сталося - фото 2
Фіксація скарг на збій YouTube в Україні. Фото: скриншот із Downdetector
Масштабний збій YouTube по всьому світу — що сталося - фото 3
Карта скарг на збій YouTube в Україні. Фото: скриншот із Downdetector

Наразі платформа працює більш-менш стабільно.

Нагадаємо, минулого місяця, 15 жовтня, по всій лінії фронту виникли масштабні проблеми зі Starlink. Термінали не працювали.

Також ми писали, що 4 вересня стався масштабний збій сервісів Google. Найбільше скарг поступало на проблеми з Google Maps.

YouTube соцмережі відео збій YouTube Music YouTube Shorts
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
