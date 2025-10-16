Глобальний збій YouTube 16 жовтня

Масштабний збій YouTube по всьому світу — що сталося
В ніч проти 16 жовтня було зафіксовано масштабний збій у роботі YouTube. Скарги на роботу платформи поступали ледь не з усіх куточків світу.
Про це свідчить сервіс Downdetector.
Що сталося з YouTube
Цієї ночі люди з усього світу почали скаржилися на проблеми з доступом до сайту та відео. Зокрема, під час запуску відео були повідомлення про проблему із сервером. В інших випадках був напис "виникла помилка" або ж "відео недоступне".
Причому збій фіксувався також в Україні. Що стало причиною, поки невідомо.
Наразі платформа працює більш-менш стабільно.
Нагадаємо, минулого місяця, 15 жовтня, по всій лінії фронту виникли масштабні проблеми зі Starlink. Термінали не працювали.
Також ми писали, що 4 вересня стався масштабний збій сервісів Google. Найбільше скарг поступало на проблеми з Google Maps.
Читайте Новини.LIVE!