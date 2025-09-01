Масштабная мобилизация — Франция готовит врачей к возможной войне
Французские госпитали получили указания от Министерства здравоохранения мобилизовать врачей. Они должны подготовиться к возможному военному конфликту в Европе.
Об этом сообщает газета Le Canard Enchaîné.
Согласно письму, датированному 18 июля 2025 года, региональные агентства здравоохранения должны быть готовы принять тысячи раненых солдат — как французских, так и иностранных — в случае масштабного вооруженного столкновения.
Министерство планирует развернуть специальные медицинские центры возле портов и аэропортов, чтобы оперативно направлять военных для лечения в пределах страны.
Документ также предусматривает обучение медицинского персонала работе в условиях дефицита ресурсов, высокой нагрузки и посттравматических состояний пациентов. Врачи и медсестры, независимо от их специальности, могут быть привлечены к службе в системе здравоохранения вооруженных сил.
В письме отмечается, что в больницах могут находиться от 10 до 50 тысяч раненых одновременно сроком от 10 до 180 дней.
"В международном контексте необходимо заранее планировать медицинскую поддержку в конфликтных ситуациях высокой интенсивности", — отмечает Минздрав.
Министр здравоохранения Катрин подчеркнула в интервью BFMTV, что подготовка к кризисам является частью ответственности правительства.
"Больницы всегда готовят эпидемии, приемы... Вполне естественно, что страна должна предвидеть кризисы и их последствия", — заявила она.
