Французские госпитали получили указания от Министерства здравоохранения мобилизовать врачей. Они должны подготовиться к возможному военному конфликту в Европе.

Об этом сообщает газета Le Canard Enchaîné.

Франция готовит врачей к возможной войне

Согласно письму, датированному 18 июля 2025 года, региональные агентства здравоохранения должны быть готовы принять тысячи раненых солдат — как французских, так и иностранных — в случае масштабного вооруженного столкновения.

Министерство планирует развернуть специальные медицинские центры возле портов и аэропортов, чтобы оперативно направлять военных для лечения в пределах страны.

Документ также предусматривает обучение медицинского персонала работе в условиях дефицита ресурсов, высокой нагрузки и посттравматических состояний пациентов. Врачи и медсестры, независимо от их специальности, могут быть привлечены к службе в системе здравоохранения вооруженных сил.

В письме отмечается, что в больницах могут находиться от 10 до 50 тысяч раненых одновременно сроком от 10 до 180 дней.

"В международном контексте необходимо заранее планировать медицинскую поддержку в конфликтных ситуациях высокой интенсивности", — отмечает Минздрав.

Министр здравоохранения Катрин подчеркнула в интервью BFMTV, что подготовка к кризисам является частью ответственности правительства.

"Больницы всегда готовят эпидемии, приемы... Вполне естественно, что страна должна предвидеть кризисы и их последствия", — заявила она.

