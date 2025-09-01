Видео
Масштабная мобилизация — Франция готовит врачей к возможной войне



Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 19:29

Медики на работе. Фото: depositphotos

Французские госпитали получили указания от Министерства здравоохранения мобилизовать врачей. Они должны подготовиться к возможному военному конфликту в Европе.

Об этом сообщает газета Le Canard Enchaîné.

Читайте также:



Согласно письму, датированному 18 июля 2025 года, региональные агентства здравоохранения должны быть готовы принять тысячи раненых солдат — как французских, так и иностранных — в случае масштабного вооруженного столкновения.

Министерство планирует развернуть специальные медицинские центры возле портов и аэропортов, чтобы оперативно направлять военных для лечения в пределах страны.

Документ также предусматривает обучение медицинского персонала работе в условиях дефицита ресурсов, высокой нагрузки и посттравматических состояний пациентов. Врачи и медсестры, независимо от их специальности, могут быть привлечены к службе в системе здравоохранения вооруженных сил.

В письме отмечается, что в больницах могут находиться от 10 до 50 тысяч раненых одновременно сроком от 10 до 180 дней.

"В международном контексте необходимо заранее планировать медицинскую поддержку в конфликтных ситуациях высокой интенсивности", — отмечает Минздрав.

Министр здравоохранения Катрин подчеркнула в интервью BFMTV, что подготовка к кризисам является частью ответственности правительства.

"Больницы всегда готовят эпидемии, приемы... Вполне естественно, что страна должна предвидеть кризисы и их последствия", — заявила она.

Напомним, ранее Дональд Трамп оценил шансы завершения войны в Украине в ближайшее время.

А также стало известно, что начальники Генштабов НАТО встретятся для обсуждения войны в Украине.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
