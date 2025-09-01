Відео
Масштабна мобілізація — Франція готує лікарів до можливої війни



Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 19:29
Франція готує лікарів до можливої війни
Медики на роботі. Фото: depositphotos

Французькі госпіталі отримали вказівки від Міністерства охорони здоров'я мобілізувати лікарів. Вони мають підготуватись до можливого військового конфлікту в Європі.

Про це повідомляє газета Le Canard Enchaîné.

Франція готує лікарів до можливої війни

Згідно з листом, датованим 18 липня 2025 року, регіональні агентства охорони здоров'я мають бути готові прийняти тисячі поранених солдатів – як французьких, так і іноземних – у разі масштабного збройного зіткнення.

Міністерство планує розгорнути спеціальні медичні центри біля портів та аеропортів, щоб оперативно направляти військових для лікування в межах країни.

Документ також передбачає навчання медичного персоналу роботі в умовах дефіциту ресурсів, високого навантаження та посттравматичних станів пацієнтів. Лікарі та медсестри, незалежно від їхньої спеціальності, можуть бути залучені до служби у системі охорони здоров'я збройних сил.

У листі наголошується, що у лікарнях можуть перебувати від 10 до 50 тисяч поранених одночасно терміном від 10 до 180 днів.

"У міжнародному контексті необхідно заздалегідь планувати медичну підтримку в конфліктних ситуаціях високої інтенсивності", — зазначає МОЗ.

Міністр охорони здоров'я Катрін наголосила в інтерв'ю BFMTV, що підготовка до криз є частиною відповідальності уряду.

"Лікарні завжди готують епідемії, прийоми... Цілком природно, що країна повинна передбачати кризи та їх наслідки", — заявила вона.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп оцінив шанси завершення війни в Україні найближчим часом.

А також стало відомо, що начальники Генштабів НАТО зустрінуться для обговорення війни в Україні.

МОЗ Франція медики мобілізація лікарі
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
