Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Массированный налет дронов и ракет — сколько целей сбили силы ПВО

Массированный налет дронов и ракет — сколько целей сбили силы ПВО

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 09:54
Взрывы в Украине 7 октября — сколько дронов и ракет сбили ВС ВСУ
Боец ВСУ. Фото: 23-я отдельная механизированная бригада

В ночь на 7 октября украинские силы противовоздушной обороны отбили очередную масштабную атаку противника. Российские войска применили ударные дроны и ракеты.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Чем Россия атаковала Украину 7 октября

С вечера 6 октября россияне запустили две баллистические ракеты типа "Искандер-М" или KN-23 из Ростовской области, а также 152 ударных беспилотника различных типов — Shahed, "Гербера" и другие. По предварительным данным, около 80 беспилотных аппаратов составляли "Шахеды".

Отражение воздушного нападения осуществляли подразделения Воздушных сил, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, силы радиоэлектронной борьбы и операторы беспилотных систем. Благодаря слаженной работе защитников неба по состоянию на 09:00 утра удалось уничтожить или подавить средствами радиоэлектронной борьбы 88 вражеских дронов типов Shahed, "Гербера" и других.

null
Статистика. Фото: Воздушные силы

Несмотря на значительные успехи украинских ПВО, зафиксировано попадание двух ракет и 52 ударных беспилотников в десяти различных локациях по территории страны. В двух случаях также зафиксировано падение обломков сбитых аппаратов.

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Напомним, в ночь на 7 октября мощные взрывы раздавались в нескольких областях Украины. Известно о масштабном пожаре в Харькове. Тем временем в Сумах возникли проблемы с электроснабжением, а в Полтавской области под атакой оказались инфраструктурные объекты Укрзализныци.

обстрелы ПВО ракеты дроны Воздушные Силы ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации