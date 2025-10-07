Взрывы в Украине 7 октября — сколько дронов и ракет сбили ВС ВСУ

Боец ВСУ. Фото: 23-я отдельная механизированная бригада

В ночь на 7 октября украинские силы противовоздушной обороны отбили очередную масштабную атаку противника. Российские войска применили ударные дроны и ракеты.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Чем Россия атаковала Украину 7 октября

С вечера 6 октября россияне запустили две баллистические ракеты типа "Искандер-М" или KN-23 из Ростовской области, а также 152 ударных беспилотника различных типов — Shahed, "Гербера" и другие. По предварительным данным, около 80 беспилотных аппаратов составляли "Шахеды".

Отражение воздушного нападения осуществляли подразделения Воздушных сил, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, силы радиоэлектронной борьбы и операторы беспилотных систем. Благодаря слаженной работе защитников неба по состоянию на 09:00 утра удалось уничтожить или подавить средствами радиоэлектронной борьбы 88 вражеских дронов типов Shahed, "Гербера" и других.

Статистика. Фото: Воздушные силы

Несмотря на значительные успехи украинских ПВО, зафиксировано попадание двух ракет и 52 ударных беспилотников в десяти различных локациях по территории страны. В двух случаях также зафиксировано падение обломков сбитых аппаратов.

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Напомним, в ночь на 7 октября мощные взрывы раздавались в нескольких областях Украины. Известно о масштабном пожаре в Харькове. Тем временем в Сумах возникли проблемы с электроснабжением, а в Полтавской области под атакой оказались инфраструктурные объекты Укрзализныци.