Вибухи в Україні 7 жовтня — скільки дронів та ракет збили ПС ЗСУ

Боєць ЗСУ. Фото: 23-тя окрема механізована бригада

У ніч проти 7 жовтня українські сили протиповітряної оборони відбили чергову масштабну атаку противника. Російські війська застосували ударні дрони та ракети.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Чим Росія атакувала Україну 7 жовтня

З вечора 6 жовтня росіяни запустили дві балістичні ракети типу "Іскандер-М" або KN-23 з Ростовської області, а також 152 ударні безпілотники різних типів — Shahed, "Гербера" та інші. За попередніми даними, близько 80 безпілотних апаратів становили "Шахеди".

Відбиття повітряного нападу здійснювали підрозділи Повітряних сил, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, сили радіоелектронної боротьби та оператори безпілотних систем. Завдяки злагодженій роботі оборонців неба станом на 09:00 ранку вдалося знищити або придушити засобами радіоелектронної боротьби 88 ворожих дронів типів Shahed, "Гербера" та інших.

Статистика. Фото: Повітряні сили

Попри значні успіхи українських ППО, зафіксовано влучання двох ракет і 52 ударних безпілотників у десяти різних локаціях по території країни. У двох випадках також зафіксовано падіння уламків збитих апаратів.

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня потужні вибухи лунали в кількох областях України. Відомо про масштабну пожежу в Харкові. Тим часом в Сумах виникли проблеми з електропостачанням, а в Полтавській області під атакою опинилися інфраструктурні об'єкти Укрзалізниці.