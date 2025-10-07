Відео
Головна Новини дня Росія атакувала Суми дронами — є пошкодження будинків

Росія атакувала Суми дронами — є пошкодження будинків

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 08:56
У Сумах після удару дронів частина міста залишилась без світла
Рятувальники працюють на місці вибуху. Фото ілюстративне: ДСНС України

У ніч проти 7 жовтня російські війська атакували Суми дронами, унаслідок чого частина міста залишилася без електроенергії. У кількох багатоповерхівках пошкоджено вікна, а комунальні служби ліквідовують наслідки удару.

Про це повідомили у Сумській міській військовій адміністрації у Facebook у вівторок, 7 жовтня.

У Сумах працюють аварійні служби після атаки дронів

За даними МВА, ворог завдав удару по місту безпілотниками, спричинивши перебої з електропостачанням. Частина мікрорайонів залишилася без світла, проте постраждалих наразі не зафіксовано. До ліквідації наслідків оперативно залучено всі відповідні служби.

Росія атакувала Суми дронами — є пошкодження будинків - фото 1
Допис Сумської міської ради у Facebook. Фото: скриншот

"Попередньо без постраждалих", — зазначили в МВА.

Внаслідок атаки у прилеглих будинках вибито близько 50 вікон, повідомляють місцеві органи влади. Наразі комунальні служби перевіряють масштаби пошкоджень і відновлюють електропостачання. О 9:00 у дворі будинку по вулиці Героїв Крут, 64 розгорнуть штаб для координації дій і допомоги мешканцям.

Нагадаємо, що вранці 7 жовтня у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки дронів, після чого в місті пролунали вибухи.

Раніше ми також інформували, що тієї ж ночі Полтавщина зазнала удару російських безпілотників, які спричинили пожежі в адмінбудівлях і пошкодили житлові споруди.

вибух Суми обстріли дрони безпілотник БпЛА
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
