У Сумах після удару дронів частина міста залишилась без світла

Росія атакувала Суми дронами — є пошкодження будинків
У ніч проти 7 жовтня російські війська атакували Суми дронами, унаслідок чого частина міста залишилася без електроенергії. У кількох багатоповерхівках пошкоджено вікна, а комунальні служби ліквідовують наслідки удару.
Про це повідомили у Сумській міській військовій адміністрації у Facebook у вівторок, 7 жовтня.
У Сумах працюють аварійні служби після атаки дронів
За даними МВА, ворог завдав удару по місту безпілотниками, спричинивши перебої з електропостачанням. Частина мікрорайонів залишилася без світла, проте постраждалих наразі не зафіксовано. До ліквідації наслідків оперативно залучено всі відповідні служби.
"Попередньо без постраждалих", — зазначили в МВА.
Внаслідок атаки у прилеглих будинках вибито близько 50 вікон, повідомляють місцеві органи влади. Наразі комунальні служби перевіряють масштаби пошкоджень і відновлюють електропостачання. О 9:00 у дворі будинку по вулиці Героїв Крут, 64 розгорнуть штаб для координації дій і допомоги мешканцям.
Нагадаємо, що вранці 7 жовтня у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки дронів, після чого в місті пролунали вибухи.
Раніше ми також інформували, що тієї ж ночі Полтавщина зазнала удару російських безпілотників, які спричинили пожежі в адмінбудівлях і пошкодили житлові споруди.
