На Полтавщині вночі 7 жовтня дрони атакували цивільні об’єкти — фото

Пожежа після атаки дронів. Фото: ДСНС України

У ніч на 7 жовтня Полтавщина зазнала чергової повітряної атаки — російські війська спрямували на область ударні безпілотники. Унаслідок влучань у цивільну інфраструктуру спалахнули пожежі в адміністративних будівлях, було пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, для ліквідації наслідків обстрілу залучили 16 одиниць техніки, 64 рятувальників та пожежний потяг Укрзалізниці. Пожежі вдалося оперативно локалізувати, триває розбір завалів і перевірка території на наявність інших пошкоджень.

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Полтавщини

Горіння конструкцій. Фото: ДСНС Полтавщини

Рятувальник ДСНС на місці влучання. Фото: ДСНС Полтавщини

Рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС Полтавщини

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Полтавщини

ДСНС нагадує мешканцям області про важливість дотримання правил безпеки під час повітряних тривог і закликає не ігнорувати сигнали сирен.

Нагадаємо, у Полтавській області лунали гучні вибухи через атаку дронів та виникли масштабні пожежі.

Також кілька днів тому внаслідок російських обстрілів на Полтавщині призупинили видобуток газу.