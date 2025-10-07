На Полтавщині вночі 7 жовтня дрони атакували цивільні об’єкти — фото

ДСНС показали перші кадри після атаки БпЛА на Полтавщину — фото
У ніч на 7 жовтня Полтавщина зазнала чергової повітряної атаки — російські війська спрямували на область ударні безпілотники. Унаслідок влучань у цивільну інфраструктуру спалахнули пожежі в адміністративних будівлях, було пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
На Полтавщині виникли масштабні пожежі через атаку дронів
Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, для ліквідації наслідків обстрілу залучили 16 одиниць техніки, 64 рятувальників та пожежний потяг Укрзалізниці. Пожежі вдалося оперативно локалізувати, триває розбір завалів і перевірка території на наявність інших пошкоджень.
ДСНС нагадує мешканцям області про важливість дотримання правил безпеки під час повітряних тривог і закликає не ігнорувати сигнали сирен.
Нагадаємо, у Полтавській області лунали гучні вибухи через атаку дронів та виникли масштабні пожежі.
Також кілька днів тому внаслідок російських обстрілів на Полтавщині призупинили видобуток газу.
