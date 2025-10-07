Відео
Головна Новини дня ДСНС показали перші кадри після атаки БпЛА на Полтавщину — фото

ДСНС показали перші кадри після атаки БпЛА на Полтавщину — фото

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 07:38
На Полтавщині вночі 7 жовтня дрони атакували цивільні об’єкти — фото
Пожежа після атаки дронів. Фото: ДСНС України

У ніч на 7 жовтня Полтавщина зазнала чергової повітряної атаки — російські війська спрямували на область ударні безпілотники. Унаслідок влучань у цивільну інфраструктуру спалахнули пожежі в адміністративних будівлях, було пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Читайте також:

На Полтавщині виникли масштабні пожежі через атаку дронів

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, для ліквідації наслідків обстрілу залучили 16 одиниць техніки, 64 рятувальників та пожежний потяг Укрзалізниці. Пожежі вдалося оперативно локалізувати, триває розбір завалів і перевірка території на наявність інших пошкоджень.

Атака дронів Полтава
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Полтавщини
Пожежа Полтавська область
Горіння конструкцій. Фото: ДСНС Полтавщини
Наслідки атаки Полтавська область
Рятувальник ДСНС на місці влучання. Фото: ДСНС Полтавщини
Полтавська область обстріли
Рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС Полтавщини
Полтавщина дрони
Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Полтавщини

ДСНС нагадує мешканцям області про важливість дотримання правил безпеки під час повітряних тривог і закликає не ігнорувати сигнали сирен.

Нагадаємо, у Полтавській області лунали гучні вибухи через атаку дронів та виникли масштабні пожежі. 

Також кілька днів тому внаслідок російських обстрілів на Полтавщині призупинили видобуток газу.

пожежа ДСНС обстріли Полтавська область дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
