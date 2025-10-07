Відео
Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо Tomahawk для України
Полтавщину атакували дрони — сталися пожежі, пошкоджені будівлі

Полтавщину атакували дрони — сталися пожежі, пошкоджені будівлі

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 06:34
Обстріл Полтавської області 7 жовтня - пошкоджено будівлі
Рятувальник на місці події у Полтавській області. Фото: ДСНС України

Росіяни в ніч проти 7 жовтня атакували Полтавську область дронами. Внаслідок обстрілу постраждала цивільна інфраструктура та були пожежі.

Про це повідомляє ДСНС України.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Полтавської області в ніч проти 7 жовтня

"Через влучання по об’єктах цивільної інфраструктури сталися пожежі в адміністративних будівлях, пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду", — йдеться у повідомленні.

Обстріл Полтавської області 7 жовтня - пошкоджено будівлі - фото 1
Рятувальник на місці події у Полтавській області. Фото: ДСНС України

Надзвичайники уточнили, що до робіт залучено 16 одиниць техніки, 64 рятувальники ДСНС та пожежний потяг Укрзалізниці.

Обстріл Полтавської області 7 жовтня - пошкоджено будівлі - фото 2
Рятувальники на місці події у Полтавській області. Фото: ДСНС України
Обстріл Полтавської області 7 жовтня - пошкоджено будівлі - фото 3
Пожежа на одній з локацій у Полтавській області. Фото: ДСНС України

Нагадаємо, менш як годину тому у Сумах пролунали вибухи, після чого у частині міста зникло світло. Судячи з усього, ворог завдав ударів дронами.

Також ми писали, що пізно ввечері 6 жовтня росіяни масовано обстріляли дронами Харків. Окупанти завдали по місту 25 ударів — всі вони були по Немишлянському району.

пожежа вибух обстріли Полтавська область війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
