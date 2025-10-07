Обстріл Полтавської області 7 жовтня - пошкоджено будівлі

Рятувальник на місці події у Полтавській області. Фото: ДСНС України

Росіяни в ніч проти 7 жовтня атакували Полтавську область дронами. Внаслідок обстрілу постраждала цивільна інфраструктура та були пожежі.

Про це повідомляє ДСНС України.

Наслідки обстрілу Полтавської області в ніч проти 7 жовтня

"Через влучання по об’єктах цивільної інфраструктури сталися пожежі в адміністративних будівлях, пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду", — йдеться у повідомленні.

Надзвичайники уточнили, що до робіт залучено 16 одиниць техніки, 64 рятувальники ДСНС та пожежний потяг Укрзалізниці.

Рятувальники на місці події у Полтавській області. Фото: ДСНС України

Пожежа на одній з локацій у Полтавській області. Фото: ДСНС України

Нагадаємо, менш як годину тому у Сумах пролунали вибухи, після чого у частині міста зникло світло. Судячи з усього, ворог завдав ударів дронами.

Також ми писали, що пізно ввечері 6 жовтня росіяни масовано обстріляли дронами Харків. Окупанти завдали по місту 25 ударів — всі вони були по Немишлянському району.