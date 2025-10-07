Обстріл Полтавської області 7 жовтня - пошкоджено будівлі

Полтавщину атакували дрони — сталися пожежі, пошкоджені будівлі
Росіяни в ніч проти 7 жовтня атакували Полтавську область дронами. Внаслідок обстрілу постраждала цивільна інфраструктура та були пожежі.
Про це повідомляє ДСНС України.
Наслідки обстрілу Полтавської області в ніч проти 7 жовтня
"Через влучання по об’єктах цивільної інфраструктури сталися пожежі в адміністративних будівлях, пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду", — йдеться у повідомленні.
Надзвичайники уточнили, що до робіт залучено 16 одиниць техніки, 64 рятувальники ДСНС та пожежний потяг Укрзалізниці.
Нагадаємо, менш як годину тому у Сумах пролунали вибухи, після чого у частині міста зникло світло. Судячи з усього, ворог завдав ударів дронами.
Також ми писали, що пізно ввечері 6 жовтня росіяни масовано обстріляли дронами Харків. Окупанти завдали по місту 25 ударів — всі вони були по Немишлянському району.
Читайте Новини.LIVE!