Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо Tomahawk для України
Головна Новини дня У Сумах пролунали вибухи

У Сумах пролунали вибухи

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 06:13
Вибухи у Сумах 7 жовтня
Вибух у місті. Ілюстративне фото: informator.ua

Вибухи у Сумах пролунали прямо зараз, в ніч проти 7 жовтня. Наразі в області тривога.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини".

Читайте також:

Звуки вибухів у Сумах зранку 7 жовтня

"У Сумах пролунали вибухи, передають кореспонденти Суспыльного", — йдеться у повідомленні о 06:10.

Наразі ніяких повідомлень щодо загроз атаки не було.

Оновлено о 06:20

Повітряні сили ЗСУ уточнили, що для Сумської області існує загроза застосування КАБів. Окрім того, на півночі Сумщини зафіксовано дрони, які рухаються курсом на південь.

Оновлено о 06:25

"У частині міста Сум після вибухів зникла електрика, повідомляють підписники Суспільного", — уточнили у ЗМІ.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:13 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграму

Нагадаємо, цієї ночі вибухи пролунали також у Полтаві. В напрямку міста було зафіксовано рух дронів.

Також ми писали, що пізно ввечері, 6 жовтня, під масованою атакою дронів опинився Харків. Ворог завдав по місту 25 ударів, почалися пожежі.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
