Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо Tomahawk для України
У Полтаві пролунали вибухи

Дата публікації: 7 жовтня 2025 01:16
Вибухи у Полтаві 7 жовтня
Сили ППО. Ілюстративне фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Вибухи у Полтаві пролунали прямо зараз, в ніч проти 7 жовтня. В напрямку міста летять дрони.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" і глава Полтавської ОВА Володимир Когут.

Звуки вибухів в Полтаві в ніч проти 7 жовтня

"У Полтаві було чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 00:11.

За кілька хвилин до цього глава ОВА писав, що у Полтавському районі працює ППО. Водночас Повітряні сили ЗСУ фіксували в напрямку Полтави группу дронів з півночі та півдня.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:16 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Вибухи у Полтаві 7 жовтня - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграму

Нагадаємо, що кілька годин тому у Харкові пролунало понад два десятки вибухів. Місто масовано атакували дрони.

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що ворог завдав по Харкову 25 ударів дронами типу "Шахед". Усі вони були по Немишлянському району.

вибух обстріли Полтава дрон Шахід-136 війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
