Трамп заявил, что принял решение по Tomahawk для Украины
Главная Новости дня В Полтаве прогремели взрывы

В Полтаве прогремели взрывы

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 01:16
Взрывы в Полтаве 7 октября
Силы ПВО. Иллюстративное фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины

Взрывы в Полтаве прогремели прямо сейчас, в ночь на 7 октября. В направлении города летят дроны.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини" и глава Полтавской ОГА Владимир Когут.

Читайте также:

Звуки взрывов в Полтаве в ночь на 7 октября

"В Полтаве был слышен взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 00:11.

За несколько минут до этого глава ОВА писал, что в Полтавском районе работает ПВО. В то же время Воздушные силы ВСУ фиксировали в направлении Полтавы группу дронов с севера и юга.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:16 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Вибухи у Полтаві 7 жовтня - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграма

Напомним, что несколько часов назад в Харькове прогремело более двух десятков взрывов. Город массированно атаковали дроны.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что враг нанес по Харькову 25 ударов дронами типа "Шахед". Все они были по Немышлянскому району.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
