На Полтавщине ночью 7 октября дроны атаковали гражданские объекты — фото

Пожар после атаки дронов. Фото: ГСЧС Украины

В ночь на 7 октября Полтавщина подверглась очередной воздушной атаке — российские войска направили на область ударные беспилотники. В результате попаданий в гражданскую инфраструктуру вспыхнули пожары в административных зданиях, были повреждены жилой дом и хозяйственная постройка.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, для ликвидации последствий обстрела привлекли 16 единиц техники, 64 спасателя и пожарный поезд Укрзализныци. Пожары удалось оперативно локализовать, продолжается разбор завалов и проверка территории на наличие других повреждений.

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Полтавщины

Горение конструкций, фото: ГСЧС Полтавщины

Спасатель ГСЧС на месте попадания Фото: ГСЧС Полтавщины

Спасатель ГСЧС, фото: ГСЧС Полтавщины

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Полтавщины

ГСЧС напоминает жителям области о важности соблюдения правил безопасности во время воздушных тревог и призывает не игнорировать сигналы сирен.

Напомним, в Полтавской области раздавались громкие взрывы из-за атаки дронов и возникли масштабные пожары.

Также несколько дней назад в результате российских обстрелов на Полтавщине приостановили добычу газа.