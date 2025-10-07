На Полтавщине ночью 7 октября дроны атаковали гражданские объекты — фото

ГСЧС показали первые кадры после атаки БпЛА на Полтавщину — фото
В ночь на 7 октября Полтавщина подверглась очередной воздушной атаке — российские войска направили на область ударные беспилотники. В результате попаданий в гражданскую инфраструктуру вспыхнули пожары в административных зданиях, были повреждены жилой дом и хозяйственная постройка.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
На Полтавщине возникли масштабные пожары из-за атаки дронов
Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, для ликвидации последствий обстрела привлекли 16 единиц техники, 64 спасателя и пожарный поезд Укрзализныци. Пожары удалось оперативно локализовать, продолжается разбор завалов и проверка территории на наличие других повреждений.
ГСЧС напоминает жителям области о важности соблюдения правил безопасности во время воздушных тревог и призывает не игнорировать сигналы сирен.
Напомним, в Полтавской области раздавались громкие взрывы из-за атаки дронов и возникли масштабные пожары.
Также несколько дней назад в результате российских обстрелов на Полтавщине приостановили добычу газа.
