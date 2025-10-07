В Сумах после удара дронов часть города осталась без света

Россия атаковала Сумы дронами — есть повреждения домов
В ночь на 7 октября российские войска атаковали Сумы дронами, в результате чего часть города осталась без электроэнергии. В нескольких многоэтажках повреждены окна, а коммунальные службы ликвидируют последствия удара.
Об этом сообщили в Сумской городской военной администрации в Facebook во вторник, 7 октября.
В Сумах работают аварийные службы после атаки дронов
По данным МВА, враг нанес удар по городу беспилотниками, вызвав перебои с электроснабжением. Часть микрорайонов осталась без света, однако пострадавших пока не зафиксировано. К ликвидации последствий оперативно привлечены все соответствующие службы.
"Предварительно без пострадавших", — отметили в МВА.
В результате атаки в близлежащих домах выбито около 50 окон, сообщают местные органы власти. Сейчас коммунальные службы проверяют масштабы повреждений и восстанавливают электроснабжение. В 9:00 во дворе дома по улице Героев Крут, 64 развернут штаб для координации действий и помощи жильцам.
Напомним, что утром 7 октября в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки дронов, после чего в городе прогремели взрывы.
Ранее мы также информировали, что той же ночью Полтавщина подверглась удару российских беспилотников, которые вызвали пожары в админзданиях и повредили жилые постройки.
