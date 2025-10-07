Видео
Україна
Главная Новости дня Россия атаковала Сумы дронами — есть повреждения домов

Россия атаковала Сумы дронами — есть повреждения домов

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 08:56
В Сумах после удара дронов часть города осталась без света
Спасатели работают на месте взрыва. Фото иллюстративное: ДСНС України

В ночь на 7 октября российские войска атаковали Сумы дронами, в результате чего часть города осталась без электроэнергии. В нескольких многоэтажках повреждены окна, а коммунальные службы ликвидируют последствия удара.

Об этом сообщили в Сумской городской военной администрации в Facebook во вторник, 7 октября.

В Сумах работают аварийные службы после атаки дронов

По данным МВА, враг нанес удар по городу беспилотниками, вызвав перебои с электроснабжением. Часть микрорайонов осталась без света, однако пострадавших пока не зафиксировано. К ликвидации последствий оперативно привлечены все соответствующие службы.

Росія атакувала Суми дронами — є пошкодження будинків - фото 1
Сообщение Сумского городского совета в Facebook. Фото: скриншот

"Предварительно без пострадавших", — отметили в МВА.

В результате атаки в близлежащих домах выбито около 50 окон, сообщают местные органы власти. Сейчас коммунальные службы проверяют масштабы повреждений и восстанавливают электроснабжение. В 9:00 во дворе дома по улице Героев Крут, 64 развернут штаб для координации действий и помощи жильцам.

Напомним, что утром 7 октября в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки дронов, после чего в городе прогремели взрывы.

Ранее мы также информировали, что той же ночью Полтавщина подверглась удару российских беспилотников, которые вызвали пожары в админзданиях и повредили жилые постройки.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
