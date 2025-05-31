Маска обвинили в употреблении наркотиков и спросили, почему у него синяк под глазом

Илон Маск с синяком под глазом в Белом доме. Фото: NYT

Издание NYT опубликовала большой материал, где утверждается, что Илон Маск подбадривает себя различными наркотическими препаратами. Кроме того, на пресс-конференции в Белом доме его заметили с синяком под глазом, а само поведение Маска было очень подозрительным — создавалось впечатление, что он пытается себя контролировать, чтобы не дрожать.

Журналисты не упустили шанса и задали эти вопросы Маску прямо в присутствии Дональда Трампа, сообщает The New York Times и Новини.LIVE.

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Как отреагировал Маск на вопрос о синяке и "веществах"

Маск вместе с Трампом давали последнюю пресс-конференцию после "проводов" миллиардера с должности руководителя DOGE (агентства, которое должно было сокращать ненужные расходы в США). Журналист спросил у Илона: читал ли он статью о своей наркотической зависимости.

Маска смутил этот вопрос, он начал дергаться, но мастерство демагогии взяло свое и он удачно "соскочил" с вопроса, так и не ответив: употребляет ли он "вещества" или нет.

"Подождите, NYT — это то же издание, которое получило Пулитцера (самая почетная премия для журналистов, ред.) за фейки о Рашагейте? Это та же организация? Мне кажется, в суде признали, что ваша статья — это ложь. Поэтому Пулитцеровскую премию придется вернуть. Двигаемся дальше", — ответил Маск.

А вот отвечая на вопрос о своем синяке он был более разговорчивым. Выяснилось, что Маска избил собственный сын.

"Я просто шутил с маленьким X (так зовут сына Маска, ред.) и сказал: "Давай, ударь меня в лицо", и он это сделал", — пояснил миллиардер.

Что известно о наркотической зависимости Маска

Надо принять во внимание, что вопросы журналистов о зависимости миллиардера не появились на пустом месте. Об этом говорили неоднократно, но NYT провело большое расследование и выяснило, что употребление наркотиков Маском выходило далеко за рамки эпизодического употребления.

Он рассказывал людям, что принимает так много кетамина, мощного анестетика, что это влияет на его мочевой пузырь. Илон также принимал экстази и психоделические грибы. И он путешествовал с ежедневной аптечкой, которая содержала около 20 таблеток, включая те, что имели маркировку стимулятора Аддерал.

Как ранее писала газета The Wall Street Journal, Маск имеет старую историю употребления рекреационных наркотиков. Некоторые члены правления Tesla обеспокоены употреблением им наркотиков, в частности снотворного препарата Ambien.

По словам людей, знакомых с его наркозависимостью, Илон Маск часто употреблял кетамин, иногда ежедневно, и смешивал его с другими наркотиками.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп не собирается отлучать Илона Маска от политики. По его словам, он останется причастным к правительству.

Сам Маск заявил, что его компания SpaceX активно наращивает мощности для производства еще большего количества ракет Starship. Компания планирует строить три единицы ракет ежедневно.