Маска звинуватили у вживанні наркотиків та спитали, чому у нього синець під оком

Ілон Маск з синцем під оком у Білому домі. Фото: NYT

Видання NYT опублікувала великий матеріал, де стверджується, що Ілон Маск підбадьорює себе різними наркотичними препаратами. Крім того, на пресконференції у Білому домі його помітили з синцем під оком, а сама поведінка Маска була дуже підозрілою — складалось враження, що він намагається себе опанувати, щоб не тремтіти.

Журналісти не упустили шансу і поставили ці запитання Маску прямо в присутності Дональда Трампа, повідомляє The New York Times та Новини.LIVE.

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Як відреагував Маск на питання про синець та "речовини"

Маск разом з Трампом давали останню пресконференцію після "проводів" мільярдера з посади керівника DOGE (агенції, що мала скорочувати непотрібні витрати у США). Журналіст запитав у Ілона, чи читав він статтю про свою наркотичну залежність.

Маска збентежило це питання, він почав смикатись, але майстерність демагогії взяла своє і він вдало "зіскочив" з питання, так і не відповівши: чи вживає він "речовини", чи ні.

"Стривайте, NYT — це те саме видання, яке отримало Пулітцера (найпочесніша премія для журналістів, ред.) за фейки про Рашагейт? Це та сама організація? Мені здається, у суді визнали, що ваша стаття — це брехня. Тож Пулітцерівську премію доведеться повернути. Рухаємось далі", — відповів Маск.

А ось відповідаючи на питання про свій синець він був більш говірливим. З'ясувалось, що Маска побив власний син.

"Я просто жартував з маленьким X (так звуть сина Маска, ред.) і сказав: "Давай, вдар мене в обличчя", і він це зробив", — пояснив мільярдер.

Що відомо про наркотичну залежність Маска

Треба взяти до уваги, що питання журналістів про залежність мільярдера не з'явились на порожньому місці. Про це говорили неодноразово, але NYT провело велике розслідування і з'ясувало, що вживання наркотиків Маском виходило далеко за рамки епізодичного вживання.

Він розповідав людям, що приймає так багато кетаміну, потужного анестетика, що це впливає на його сечовий міхур. Ілон також приймав екстазі та психоделічні гриби. І він подорожував з щоденною аптечкою, яка містила близько 20 таблеток, включаючи ті, що мали маркування стимулятора Аддерал.

Як раніше писала газета The Wall Street Journal, Маск має стару історію вживання рекреаційних наркотиків. Деякі члени правління Tesla стурбовані вживанням ним наркотиків, зокрема снодійного препарату Ambien.

За словами людей, знайомих з його наркозалежністю, Ілон Маск часто вживав кетамін, іноді щодня, та змішував його з іншими наркотиками.

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп не збирається відлучати Ілона Маска від політики. За його словами, він залишиться дотичним до уряду.

Сам Маск заявив, що його компанія SpaceX активно нарощує потужності для виробництва ще більшої кількості ракет Starship. Компанія планує будувати три одиниці ракет щодня.