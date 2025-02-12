Требует ремонта — заявление Илона Маска о НАТО

Миллиардер Илон Маск. Фото: REUTERS/Benoit Tessie

Глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск снова отличился скандальным заявлением. На этот раз он заявил, что "НАТО нуждается в ремонте".

Об этом он написал в Х (Twitter).

Читайте также:

Заявление Илона Маска о НАТО

Под сообщением сенатора Майка Ли, Маск заявил, что НАТО нуждается в полной реорганизации. В своей соцсети Ли написал: "Холодная война закончилась анахронизмом НАТО", на что Маск ответил: "НАТО нуждается в капитальном ремонте".

Скриншот сообщения в Х

Эти комментарии стали реакцией на сообщение сенатора, который опубликовал скриншот другого пользователя, где говорилось, что Департамент правительственной эффективности заморозил средства одной из организации.

Напомним, недавно Маск высмеял заголовок об угрозе независимым СМИ в Украине. Он отметил, что так или иначе США финансировали медиа по всему миру.

Кроме того, миллиардер призвал закрыть "Радио Свобода" и "Голос Америки". По его словам, "никто их не слушает".