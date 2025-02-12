Потребує ремонту — заява Ілона Маска про НАТО

Мільярдер Ілон Маск. Фото: REUTERS/Benoit Tessie

Очільник Департаменту ефективності уряду США Ілон Маск знову відзначився скандальною заявою. Цього разу він заявив, що "НАТО потребує ремонту".

Про це він написав у Х (Twitter).

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Заява Ілона Маска про НАТО

Під дописом сенатора Майка Лі, Маск заявив, що НАТО потребує повної реорганізації. У своїй соцмережі Лі написав: "Холодна війна закінчилася анахронізмом НАТО", на що Маск відповів: "НАТО потребує капітального ремонту".

Скриншот допису в Х

Ці коментарі стали реакцією на допис сенатора, який опублікував скриншот іншого користувача, де йшлося, що Департамент урядової ефективності заморозив кошти однієї з організації.

Нагадаємо, нещодавно Маск висміяв заголовок про загрозу незалежним ЗМІ в Україні. Він зазначив, що так чи інакше США фінансували медіа по всьому світу.

Крім того, мільярдер закликав закрити "Радіо Свобода" та "Голос Америки". За його словами, "ніхто їх не слухає".