Потребує ремонту — заява Ілона Маска про НАТО

Маск зробив скандальну заяву про НАТО
Очільник Департаменту ефективності уряду США Ілон Маск знову відзначився скандальною заявою. Цього разу він заявив, що "НАТО потребує ремонту".
Про це він написав у Х (Twitter).
Заява Ілона Маска про НАТО
Під дописом сенатора Майка Лі, Маск заявив, що НАТО потребує повної реорганізації. У своїй соцмережі Лі написав: "Холодна війна закінчилася анахронізмом НАТО", на що Маск відповів: "НАТО потребує капітального ремонту".
Ці коментарі стали реакцією на допис сенатора, який опублікував скриншот іншого користувача, де йшлося, що Департамент урядової ефективності заморозив кошти однієї з організації.
Нагадаємо, нещодавно Маск висміяв заголовок про загрозу незалежним ЗМІ в Україні. Він зазначив, що так чи інакше США фінансували медіа по всьому світу.
Крім того, мільярдер закликав закрити "Радіо Свобода" та "Голос Америки". За його словами, "ніхто їх не слухає".
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