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Маск зробив скандальну заяву про НАТО

12 лютого 2025 14:00
Карина Приходько - Редактор
Потребує ремонту — заява Ілона Маска про НАТО
Мільярдер Ілон Маск. Фото: REUTERS/Benoit Tessie
Карина Приходько - Редактор

Очільник Департаменту ефективності уряду США Ілон Маск знову відзначився скандальною заявою. Цього разу він заявив, що "НАТО потребує ремонту".

Про це він написав у Х (Twitter)

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Заява Ілона Маска про НАТО

Під дописом сенатора Майка Лі, Маск заявив, що НАТО потребує повної реорганізації. У своїй соцмережі Лі написав: "Холодна війна закінчилася анахронізмом НАТО", на що Маск відповів: "НАТО потребує капітального ремонту". 

заява Маска про НАТО
Скриншот допису в Х

Ці коментарі стали реакцією на допис сенатора, який опублікував скриншот іншого користувача, де йшлося, що Департамент урядової ефективності заморозив кошти однієї з організації. 

Нагадаємо, нещодавно Маск висміяв заголовок про загрозу незалежним ЗМІ в Україні. Він зазначив, що так чи інакше США фінансували медіа по всьому світу.

Крім того, мільярдер закликав закрити "Радіо Свобода" та "Голос Америки". За його словами, "ніхто їх не слухає".

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