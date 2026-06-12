Маск станет первым триллионером в мире

Миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск. Фото: Reuters

Известный предприниматель Илон Маск уже сегодня в пятницу, 12 июня, станет первым триллионером в истории. Это стало ясно после первичного публичного размещения акций (IPO) компании SpaceX.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Что известно о состоянии Маска

Компания SpaceX до сегодняшней ночи оставалась частной компанией, поэтому состояние Маска оценивалось по сделкам с инвесторами и внутренним документам. В частности, Forbes оценивал суммарное состояние Маска с учетом всех компаний примерно в 780 млрд долларов.

Но теперь, после IPO, у SpaceX появится публичная рыночная цена, которая резко увеличит оценку доли Маска. Согласно Forbes и Reuters, ему принадлежит пакет этой компании стоимостью 866 млрд долларов.

Важно отметить, что по состоянию на сейчас Маск не триллионер, поскольку основная сессия Nasdaq откроется лишь в 16:30 по киевскому времени. То есть, состояние Маска превысит историческую отметку только после того, как акции компании полноценно начнут торговаться, а рынок подтвердит оценку SpaceX.

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Пока что, как пишет Reuters, в ходе первичного размещения акций (IPO) 11 июня компания привлекла рекордные 75 млрд долларов, продав 555,56 млн акций. Эти торги оценили компанию, которая занимается космической отраслью, спутниками и искусственным интеллектом — в 1,77 трлн долларов. На прошлой неделе Reuters сообщало, что компания установила цену в 135 долларов за одну акцию.

Согласно расчетам Forbes и Reuters, основанных на документах компании, к моменту официального началу торгов акциями в пятницу, то есть сегодня — состояние Маска превысит 1,1 трлн долларов.

Как сообщало Новини.LIVE, Илон Маск сейчас живет в небольшом модульном доме рядом с базой SpaceX в Техасе. Причем он не купил жилье, а орендует его, хотя с состоянием Маска оно стоит очень дешево.

Также мы писали, что недавно Маск анонсировал, что его компания сосредоточится на строительстве города на Луне. Он отметил, что эту идею можно реализовать менее чем за 10 лет.