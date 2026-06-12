Маск стане першим трильйонером у світі

Мільярдер і засновник компанії SpaceX Ілон Маск. Фото: Reuters

Відомий підприємець Ілон Маск уже сьогодні, у п’ятницю, 12 червня, стане першим трильйонером в історії. Це стало відомо після первинного публічного розміщення акцій (IPO) компанії SpaceX.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Що відомо про статки Маска

Компанія SpaceX до сьогоднішньої ночі залишалася приватною компанією, тому статки Маска оцінювалися за угодами з інвесторами та внутрішніми документами. Зокрема, Forbes оцінював сумарні статки Маска з урахуванням усіх компаній приблизно в 780 млрд доларів.

Але тепер, після IPO, у SpaceX з'явиться публічна ринкова ціна, яка різко збільшить оцінку частки Маска. Згідно з Forbes і Reuters, йому належить пакет цієї компанії вартістю 866 млрд доларів.

Важливо зазначити, що станом на зараз Маск не є трильйонером, оскільки основна сесія Nasdaq відкриється лише о 16:30 за київським часом. Тобто статки Маска перевищать історичну позначку лише після того, як акції компанії повноцінно почнуть торгуватися, а ринок підтвердить оцінку SpaceX.

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Поки що, як пише Reuters, під час первинного розміщення акцій (IPO) 11 червня компанія залучила рекордні 75 млрд доларів, продавши 555,56 млн акцій. Ці торги оцінили компанію, яка займається космічною галуззю, супутниками та штучним інтелектом — у 1,77 трлн доларів. Минулого тижня Reuters повідомляло, що компанія встановила ціну в 135 доларів за одну акцію.

Згідно з розрахунками Forbes і Reuters, заснованими на документах компанії, до моменту офіційного початку торгів акціями в п'ятницю, тобто сьогодні — статки Маска перевищать 1,1 трлн доларів.

Як повідомляло Новини.LIVE, Ілон Маск зараз живе в невеликому модульному будинку поруч із базою SpaceX у Техасі. Причому він не купив житло, а орендує його, хоча з урахуванням статку Маска воно коштує дуже дешево.

Також ми писали, що нещодавно Маск анонсував, що його компанія зосередиться на будівництві міста на Місяці. Він зазначив, що цю ідею можна реалізувати менш ніж за 10 років.