Головна Новини дня Маск сказав, коли може з’явитися місто на Місяці

Маск сказав, коли може з’явитися місто на Місяці

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 12:31
Маск розповів нові деталі щодо будівництва міста на Місяці
Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: Reuters

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що його аерокосмічна компанія SpaceX зосередиться на будівництві міста на Місяці. За його словами, реалізувати цю ідею можна менш ніж за 10 років.

Про це Ілон Маск написав на своїй сторінці у соцмережі X, інформує Новини.LIVE у понеділок, 9 лютого.

Читайте також:

Маск про будівництва міста на Місяці — що відомо

"SpaceX вже перенесла фокус на будівництво розвиненого міста на Місяці, оскільки ми потенційно можемо досягти цього менш ніж за 10 років, тоді як Марс займе понад 20 років", — розповів засновник SpaceX.

А також зазначив, що збудувати місто на Місяці буде швидше, а до ідеї поселення на планеті Марс компанія повернеться й почне будівництво приблизно через 5-7 років.

"Подорож на Марс можлива лише тоді, коли планети вирівнюються кожні 26 місяців (час подорожі — шість місяців), тоді як на Місяць ми можемо запускатися кожні 10 днів (час подорожі — 2 дні)", — пояснив Маск.

Ілон Маск розповів про будівництво міста на Місяці
Скриншот повідомлення Маска/X

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що каліфорнійський стартап планує збудувати готель на супутнику Землі до 2032 року.

Також ми інформували, скільки коштуватиме номер у готелі на Місяці.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
