Маск рассказал новые детали по строительству города на Луне

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его аэрокосмическая компания SpaceX сосредоточится на строительстве города на Луне. По его словам, реализовать эту идею можно менее чем за 10 лет.

Об этом Илон Маск написал на своей странице в соцсети X, информирует Новини.LIVE в понедельник, 9 февраля.

Маск о строительстве города на Луне — что известно

"SpaceX уже перенесла фокус на строительство развитого города на Луне, поскольку мы потенциально можем достичь этого менее чем за 10 лет, тогда как Марс займет более 20 лет", — рассказал основатель SpaceX.

А также отметил, что построить город на Луне будет быстрее, а к идее поселения на планете Марс компания вернется и начнет строительство примерно через 5-7 лет.

"Путешествие на Марс возможно только тогда, когда планеты выравниваются каждые 26 месяцев (время путешествия — шесть месяцев), тогда как на Луну мы можем запускаться каждые 10 дней (время путешествия — 2 дня)", — объяснил Маск.

Напомним, что недавно стало известно, что калифорнийский стартап планирует построить отель на спутнике Земли до 2032 года.

Также мы информировали, сколько будет стоить номер в гостинице на Луне.