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Маск будет разыгрывать миллион долларов среди избирателей в США

5 ноября 2024 13:46
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Выборы президента США — Илон Маск будет платить миллион долларов избирателям
Основатель SpaceX Илон Маск. Фото: REUTERS
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В Филадельфии судья разрешила Илону Маску ежедневно разыгрывать миллион долларов. Приз будут разыгрывать среди избирателей, которые не будут определены с выбором кандидата на президентских выборах в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает издание Reuters во вторник, 5 ноября.

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В городе Филадельфия, штат Пенсильвания, судья разрешил Маску раздавать по миллиону долларов в день избирателям, колеблющимся, за какого кандидата голосовать на выборах президента США.

Окружной прокурор штата Ларри Краснер назвал программу незаконной лотереей с нечетко определенными правилами, нарушающей законы штата о защите прав потребителей.

Агентство утверждает, что такая раздача попадает в серую зону избирательного законодательства.

Сейчас Маск уже выплатил 16 миллионов долларов зарегистрированным избирателям, которые подписали петицию в поддержку свободы слова и права на владение оружием его политической группы America PAC. 

Напомним, 5 ноября в США официально проходят выборы президента. Однако победителя мы узнаем не раньше января, ведь система выборов в Штатах значительно отличается от украинской.

Ранее мы писали о том, что в Вашингтоне опасаются возникновения массовых беспорядков после выборов. Между тем, чиновники Национальной гвардии США заявили, что уже более двух десятков штатов готовы направить войска в Вашингтон в таком случае.

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