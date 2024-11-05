Выборы президента США — Илон Маск будет платить миллион долларов избирателям

Маск будет разыгрывать миллион долларов среди избирателей в США
В Филадельфии судья разрешила Илону Маску ежедневно разыгрывать миллион долларов. Приз будут разыгрывать среди избирателей, которые не будут определены с выбором кандидата на президентских выборах в Соединенных Штатах.
Об этом сообщает издание Reuters во вторник, 5 ноября.
Илон Маск будет разыгрывать по миллиону долларов среди избирателей США
В городе Филадельфия, штат Пенсильвания, судья разрешил Маску раздавать по миллиону долларов в день избирателям, колеблющимся, за какого кандидата голосовать на выборах президента США.
Окружной прокурор штата Ларри Краснер назвал программу незаконной лотереей с нечетко определенными правилами, нарушающей законы штата о защите прав потребителей.
Агентство утверждает, что такая раздача попадает в серую зону избирательного законодательства.
Сейчас Маск уже выплатил 16 миллионов долларов зарегистрированным избирателям, которые подписали петицию в поддержку свободы слова и права на владение оружием его политической группы America PAC.
Напомним, 5 ноября в США официально проходят выборы президента. Однако победителя мы узнаем не раньше января, ведь система выборов в Штатах значительно отличается от украинской.
Ранее мы писали о том, что в Вашингтоне опасаются возникновения массовых беспорядков после выборов. Между тем, чиновники Национальной гвардии США заявили, что уже более двух десятков штатов готовы направить войска в Вашингтон в таком случае.
Читайте Новини.LIVE!