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Маск розігруватиме мільйон доларів серед виборців у США

5 листопада 2024 13:46
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Вибори президента США — Ілон Маск платитиме мільйон доларів виборцям
Засновник SpaceX Ілон Маск. Фото: REUTERS
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У Філадельфії суддя дозволила Ілону Маску щодня розігрувати мільйон доларів. Приз розігруватимуть серед виборців, які не будуть визначені з вибором кандидата на президентських виборах у Сполучених Штатах. 

Про це повідомляє видання Reuters у вівторок 5 листопада.

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У місті Філадельфія, штат Пенсильванія, суддя дозволив Маску роздавати по мільйону доларів на день виборцям, які вагаються, за якого кандидата голосувати на виборах президента США.

Окружний прокурор штату Ларрі Краснер назвав програму незаконною лотереєю з нечітко визначеними правилами, що порушує закони штату про захист прав споживачів.

Агентство стверджує, що така роздача потрапляє до сірої зони виборчого законодавства.

Наразі Маск уже виплатив 16 мільйонів доларів зареєстрованим виборцям, які підписали петицію на підтримку свободи слова та права на володіння зброєю його політичної групи America PAC.  

Нагадаємо, 5 листопада у США офіційно відбуваються вибори президента. Однак переможця ми дізнаємось не раніше січня, адже система виборів у Штатах значно відрізняється від української.

Раніше ми писали про те, що у Вашингтоні побоюються виникнення масових заворушень після виборів. Тим часом чиновники Національної гвардії США заявили, що вже понад два десятки штатів готові надіслати війська у Вашингтон в такому випадку. 

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