Главная Новости дня Маск допустил, кто будет следующим президентом США, — Politico

Маск допустил, кто будет следующим президентом США, — Politico

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 05:47
Маск считает, что следующим президентом США будет Джей Ди Вэнс
Американский миллиардер Илон Маск. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Миллиардер Илон Маск предсказал, что США находятся в начале "великого 12-летнего периода". Он считает, что следующим президентом страны станет нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс.

Об этом сообщает Politico.

Читайте также:

Кто будет править США по мнению Маска

По словам источников, 22 ноября нынешние и бывшие члены Департамента эффективности правительства США (DOGE) собрались в принадлежащем Маску здании, которое расположено недалеко от его предприятий SpaceX и Boring.

Сам бизнесмен присоединился к встрече онлайн и подчеркнул, что США сейчас в начале "12-летнего великого периода". Речь идет о начале срока президента США Дональда Трампа, после чего последуют два подряд срока вице-президента Джей Ди Вэнса.

Также Маск сообщил присутствующим, что решил не появляться лично, поскольку "новость о воссоединении уже стала достоянием общественности". Бизнесмен, вероятно, имеет ввиду то, что восстановил свои отношения с Трампом после того, как в июне они испортились.

Также миллиардер сообщил, что по его мнению, он входит в число главных целей для повышения в стране, уступая только Трампу и Вэнсу.

Напомним, в июле Илон Маск спросил у своих подписчиков в Х, следует ли создавать новую политическую партию США. Спустя день он написал, что "Американская партия сформирована". Это произошло как раз через некоторое время после конфликта с Трампом.

Кроме того, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон рассказал, что после скандала с Трампом Маск сменил номер телефона и полностью прекратил все контакты с Белым домом.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
