Маск вважає, що наступним президентом США буде Джей Ді Венс

Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Мільярдер Ілон Маск передбачив, що США перебувають на початку "великого 12-річного періоду". Він вважає, що наступним президентом країни стане нинішній віцепрезидент Джей Ді Венс.

Про це повідомляє Politico.

Реклама

Читайте також:

Хто правитиме США на думку Маска

За словами джерел, 22 листопада нинішні та колишні члени Департаменту ефективності уряду США (DOGE) зібралися в будівлі, що належить Маску, розташованій недалеко від його підприємств SpaceX і Boring.

Сам бізнесмен долучився до зустрічі онлайн і наголосив, що США зараз на початку "12-річного великого періоду". Йдеться про початок терміну президента США Дональда Трампа, після чого підуть два поспіль терміни віцепрезидента Джей Ді Венса.

Також Маск повідомив присутнім, що вирішив не з'являтися особисто, оскільки "новина про возз'єднання вже стала надбанням громадськості". Бізнесмен, імовірно, має на увазі те, що відновив свої стосунки з Трампом після того, як у червні вони зіпсувалися.

Також мільярдер повідомив, що, на його думку, він входить до переліку головних цілей для підвищення в країні, поступаючись тільки Трампу і Венсу.

Нагадаємо, у липні Ілон Маск запитав у своїх передплатників у Х, чи слід створювати нову політичну партію США. Через день він написав, що "Американська партія сформована". Це сталося якраз через деякий час після конфлікту з Трампом.

Крім того, спікер Палати представників США Майк Джонсон розповів, що після скандалу з Трампом Ілон Маск змінив номер телефону і повністю припинив усі контакти з Білим домом.