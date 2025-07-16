Маск змінив номер телефону після скандалу з Трампом

Дональд Трамп та Ілон Маск. Фото: Reuters

Спікер Палати представників США Майк Джонсон розповів, що після скандалу з президентом Дональдом Трампом мільярдер Ілон Маск змінив номер телефону. Водночас він повністю припинив всі контакти з Білим домом.

Про це Джонсон сказав в токшоу Pod Force One.

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"Я хотів, щоб він і президент помирилися. Чесно кажучи, президент теж цього хотів, але знаєте, там є певна напруга. Я надіслав йому довге повідомлення, але його номер змінився, ось чому", — зазначив Джонсон.

За його словами, як тільки він отримав новий номер, то зрозумів, що відправляв повідомлення "в нікуди", оскільки Ілон Маск їх так і не прочитав.

"Я сподіваюся зустрітися з ним особисто, ми маємо це владнати. Я нічого не маю проти Ілона, я дуже поважаю те, що він зробив і я хочу, щоб він повністю зрозумів наші дії та нагадати про стратегію", — зауважив спікер Палати представників США.

Джонсон назвав це "довгостроковою грою", оскільки все виправити "за ніч" не можна, але адміністрація має план.

"Думаю, це задовольнить усіх, хто турбується про наш дефіцит і борг", — додав він.

Нагадаємо, Маск заявив про створення третьої політичної сили в Америці.

Натомість Трамп розкритикував намір Маска, назвавши його "смішним".