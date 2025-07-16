Маск сменил номер телефона после скандала с Трампом

Дональд Трамп и Илон Маск. Фото: Reuters

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон рассказал, что после скандала с президентом Дональдом Трампом миллиардер Илон Маск сменил номер телефона. В то же время он полностью прекратил все контакты с Белым домом.

Об этом Джонсон сказал в ток-шоу Pod Force One.

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"Я хотел, чтобы он и президент помирились. Честно говоря, президент тоже этого хотел, но знаете, там есть определенное напряжение. Я отправил ему длинное сообщение, но его номер изменился, вот почему", — отметил Джонсон.

По его словам, как только он получил новый номер, то понял, что отправлял сообщения "в никуда", поскольку Илон Маск их так и не прочитал.

"Я надеюсь встретиться с ним лично, мы должны это уладить. Я ничего не имею против Илона, я очень уважаю то, что он сделал и я хочу, чтобы он полностью понял наши действия и напомнить о стратегии", — отметил спикер Палаты представителей США.

Джонсон назвал это "долгосрочной игрой", поскольку все исправить "за ночь" нельзя, но администрация имеет план.

"Думаю, это удовлетворит всех, кто беспокоится о нашем дефиците и долге", — добавил он.

Напомним, Маск заявил о создании третьей политической силы в Америке.

Зато Трамп раскритиковал намерение Маска, назвав его "смешным".