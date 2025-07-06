Илон Маск анонсировал веселый съезд Американской партии

Маск анонсировал "супер веселый" съезд своей партии
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Дата публикации 6 июля 2025 18:43
Илон Маск. Фото: REUTERS/Nathan Howard
Миллиардер Илон Маск анонсировал первый съезд его "Американской партии". По его словам, он будет "супер веселым".
Об этом Илон Маск сообщил в соцсети X в воскресенье, 6 июля.
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Миллиардер спросил у подписчиков, где и когда стоит провести инаугурационный съезд "Американской партии".
"Это будет супер весело!" — добавил он.
Напомним, 5 июля Маск заявил, что сформирована "Американская партия". Известно, что 65,4% подписчиков миллиардера поддержали идею создания третьей политической силы в США.
Ранее лидер Штатов Дональд Трамп сообщил, что рассмотрит вопрос депортации Маска.
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