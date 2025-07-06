Илон Маск анонсировал веселый съезд Американской партии

Илон Маск. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Миллиардер Илон Маск анонсировал первый съезд его "Американской партии". По его словам, он будет "супер веселым".

Об этом Илон Маск сообщил в соцсети X в воскресенье, 6 июля.

Реклама

Читайте также:

Съезд партии Маска

Миллиардер спросил у подписчиков, где и когда стоит провести инаугурационный съезд "Американской партии".

"Это будет супер весело!" — добавил он.

Пост Маска. Фото: скриншот

Напомним, 5 июля Маск заявил, что сформирована "Американская партия". Известно, что 65,4% подписчиков миллиардера поддержали идею создания третьей политической силы в США.

Ранее лидер Штатов Дональд Трамп сообщил, что рассмотрит вопрос депортации Маска.