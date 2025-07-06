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Главная Новости дня Маск анонсировал "супер веселый" съезд своей партии

Маск анонсировал "супер веселый" съезд своей партии

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Дата публикации 6 июля 2025 18:43
Илон Маск анонсировал веселый съезд Американской партии
Илон Маск. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Миллиардер Илон Маск анонсировал первый съезд его "Американской партии". По его словам, он будет "супер веселым".

Об этом Илон Маск сообщил в соцсети X в воскресенье, 6 июля.

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Съезд партии Маска

Миллиардер спросил у подписчиков, где и когда стоит провести инаугурационный съезд "Американской партии".

"Это будет супер весело!" — добавил он.

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Пост Маска. Фото: скриншот

Напомним, 5 июля Маск заявил, что сформирована "Американская партия". Известно, что 65,4% подписчиков миллиардера поддержали идею создания третьей политической силы в США.

Ранее лидер Штатов Дональд Трамп сообщил, что рассмотрит вопрос депортации Маска.

США Илон Маск партии политики Америка
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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