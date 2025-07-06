Ілон Маск анонсував веселий зʼїзд Американської партії

Ілон Маск. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Мільярдер Ілон Маск анонсував перший зʼїзд його "Американської партії". За його словами, він буде "супер веселим".

Про це Ілон Маск повідомив у соцмережі X у неділю, 6 липня.

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Мільярдер запитав у підписників, де і коли варто провести інавгураційний з'їзд "Американської партії".

"Це буде супер весело!" — додав він.

Допис Маска. Фото: скриншот

Нагадаємо, 5 липня Маск заявив, що сформовано "Американську партію". Відомо, що 65,4% підписників мільярдера підтримали ідею створення третьої політичної сили в США.

Раніше лідер Штатів Дональд Трамп повідомив, що розгляне питання депортації Маска.