Ілон Маск анонсував веселий зʼїзд Американської партії

Маск анонсував "супер веселий" зʼїзд своєї партії
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Дата публікації: 6 липня 2025 18:43
Ілон Маск. Фото: REUTERS/Nathan Howard
Мільярдер Ілон Маск анонсував перший зʼїзд його "Американської партії". За його словами, він буде "супер веселим".
Про це Ілон Маск повідомив у соцмережі X у неділю, 6 липня.
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Мільярдер запитав у підписників, де і коли варто провести інавгураційний з'їзд "Американської партії".
"Це буде супер весело!" — додав він.
Нагадаємо, 5 липня Маск заявив, що сформовано "Американську партію". Відомо, що 65,4% підписників мільярдера підтримали ідею створення третьої політичної сили в США.
Раніше лідер Штатів Дональд Трамп повідомив, що розгляне питання депортації Маска.
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