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Головна Новини дня Маск анонсував "супер веселий" зʼїзд своєї партії

Маск анонсував "супер веселий" зʼїзд своєї партії

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Дата публікації: 6 липня 2025 18:43
Ілон Маск анонсував веселий зʼїзд Американської партії
Ілон Маск. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Мільярдер Ілон Маск анонсував перший зʼїзд його "Американської партії". За його словами, він буде "супер веселим".

Про це Ілон Маск повідомив у соцмережі X у неділю, 6 липня.

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Мільярдер запитав у підписників, де і коли варто провести інавгураційний з'їзд "Американської партії".

"Це буде супер весело!" — додав він.

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Допис Маска. Фото: скриншот

Нагадаємо, 5 липня Маск заявив, що сформовано "Американську партію". Відомо, що 65,4% підписників мільярдера підтримали ідею створення третьої політичної сили в США.

Раніше лідер Штатів Дональд Трамп повідомив, що розгляне питання депортації Маска.

США Ілон Маск партії політики Америка
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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