США не обсуждали с Украиной выборы до конца 2025 года - Маркарова

Посол Украины в США Оксана Маркарова. Фото: LIGA.net

Соединенные Штаты Америки пока не обсуждали с Украиной проведение выборов до конца 2025 года. Но если там захотят поднять этот вопрос, то Украина готова объяснить, почему это пока что невозможно.

Об этом заявила госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью Общественному.

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"Украина и Америка — свободные страны. Каждый может говорить свои мысли. Если этот вопрос будет подниматься, мы безусловно готовы к этому обсуждению, как это делали и раньше. Мы будем очень рады, если в Украине состоятся выборы, потому что это будет означать, что мы победили в этой войне", — сказала Маркарова.

В то же время она уточнила, что Украина готова и в дальнейшем объяснять, почему проведение выборов во время войны невозможно реализовать.

Отметим, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что там хотят проведения выборов до конца этого года в случае достижения соглашения о прекращении огня.

Также по словам Келлога, США "имеют надежный план" для достижения мира в Украине, а прогресс может быть достигнут в ближайшие 100 дней.