США не обговорювали з Україною вибори до кінця 2025 року — Маркарова

Пані посол України у США Оксана Маркарова. Фото: LIGA.net

Сполучені Штати Америки наразі не обговорювали з Україною проведення виборів до кінця 2025 року. Але якщо там захочуть порушити це питання, то Україна готова пояснити, чому це наразі неможливо.

Про це заявила пані посол України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю Суспільному.

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"Україна та Америка — вільні країни. Кожен може говорити свої думки. Якщо це питання буде порушуватись, ми, безумовно, готові до цього обговорення, як це робили і раніше. Ми будемо дуже раді, якщо в Україні відбудуться вибори, бо це означатиме, що ми перемогли в цій війні", — сказала Маркарова.

Водночас вона уточнила, що Україна готова і надалі пояснювати, чому проведення виборів під час війни неможливо реалізувати.

Зазначимо, спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що там хочуть проведення виборів до кінця цього року у разі досягнення угоди про припинення вогню.

Також, за словами Келлога, США "мають надійний план" для досягнення миру в Україні, а прогрес може бути досягнутий у найближчі 100 днів.