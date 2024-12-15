Маркарова заявила о пранкеров, выдающих себя за чиновников США

Оксана Маркарова. Фото: УП

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила о большом количестве сообщений от пранкеров. Они с фейковых страниц притворяются американскими чиновниками.

Об этом Маркарова сообщила в Facebook в воскресенье, 15 декабря.

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"Коллеги, за последние дни, получила на телефон кучу сообщений от пранкеров/злоумышленников, которые выдают себя за американских чиновников", — говорится в сообщении.

Посол рассказала, что они просят прямые контакты наших чиновников или срочно переговорить с ней. Маркарова подчеркнула, что со всеми партнерами находится в постоянном контакте, используя только проверенные каналы коммуникации.

Она призвала коллег быть бдительными и проверять контакты, которые пишут с незнакомых номеров, электронных почт или мессенджеров.

Скриншот поста Маркаровой

Напомним, в сентябре спикер Палаты представителей США Майк Джонсон требовал увольнения Маркаровой из-за якобы "вмешательства в выборы".

А по мнению политолога Игоря Рейтеровича, замена посла в США необходима из-за изменения политической ситуации в стране.