Маркарова заявила про пранкерів, що видають себе за урядовців США

Оксана Маркарова. Фото: УП

Пані посол України у США Оксана Маркарова заявила про велику кількість повідомлень від пранкерів. Вони з фейкових сторінок вдають з себе американських урядовців.

Про це Маркарова повідомила у Facebook у неділю, 15 грудня.

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"Колеги, за останні дні отримала на телефон купу повідомлень від пранкерів/зловмисників, які видають себе за американських урядовців", — йдеться у повідомленні.

Пані посол розповіла, що вони просять прямі контакти наших урядовців або терміново переговорити з нею. Маркарова наголосила, що з всіма партнерами перебуває у постійному контакті, використовуючи лише перевірені канали комунікації.

Вона закликала колег бути пильними та перевіряти контакти, які пишуть з незнайомих номерів, електронних пошт чи месенджерів.

Скриншот допису Маркарової

Нагадаємо, у вересні спікер Палати представників США Майк Джонсон вимагав звільнення Маркарової через нібито "втручання у вибори".

А на думку політолога Ігоря Рейтеровича, заміна посла в США необхідна через зміну політичної ситуації в країні.