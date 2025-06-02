Дело Порошенко — Марине вернут деньги, потраченные на иск к мужу

Марина и Петр Порошенко. Фото: facebook.com/petroporoshenko

В Винницкой области суд постановил выплатить средства Марине Порошенко, которые она потратила за подачу иска к мужу. Речь идет о 15 тысячах гривен.

Об этом говорится в постановлении, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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"Обязать Главное управление Государственной казначейской службы Украины в Винницкой области вернуть 15140 (пятнадцать тысяч сто сорок) гривен уплаченного судебного сбора за подачу искового заявления согласно платежной инструкции № 366792 от 21 марта 2025 года", — говорится в материалах дела.

Как известно, дело открыли по разделу имущества семьи Порошенко.

Скриншот решения суда

Напомним, что Марина Порошенко подала иск в марте 2025 года, а 29 апреля состоялось заседание по делу. Юрист Петра Порошенко отметил, что о разводе супругов речь не идет. В то же время на судебное заседание ни одна из сторон не явилась лично.

Также мы сообщали, что суд удовлетворил ходатайство Петра Порошенко о предоставлении от Офиса Президента доказательств о причинах введения санкций. Как известно, в феврале 2025 года СНБО ввел против политика санкции.