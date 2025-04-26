Марина Порошенко подала позов, щоб відсудити частину майна Петра Порошенка

Марина Порошенко та Петро Порошенко. Фото: Facebook / Марина Порошенко

Дружина експрезидента України Петра Порошенка Марина Порошенко звернулася до суду з позовом. Вона хоче розділити з ним майно.

Про це йдеться в постанові Крижопільського районного суду Вінницької області, опублікованій в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Позов до суду було подано 27 березня 2025 року, а на 29 квітня заплановано підготовче засідання у справі.

Юрист Порошенка Ігор Головань у коментарі для LIGA.net зазначив, що не може розкривати деталей, що виходять за межі інформації, доступної в судовому реєстрі. За його словами, сам по собі позов не свідчить про розлучення Порошенка.

"Розлучення — це окреме судове провадження, майнові спори розглядаються окремо", — розповів він.

Як повідомляє видання, справу розглядатимуть у рамках загального позовного провадження, а не спрощеного. Це пов'язано з тим, що сума позову становить 17 102 703 811 гривень — значно вища за граничну суму, що дає змогу застосувати спрощену процедуру.

Нагадаємо, 12 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким запровадив санкції проти низки відомих осіб. Зокрема, це були санкції проти Петра Порошенка.

Також ми писали, що після цього нардепка Ніна Южаніна заявила, що внутрішньополітичні конфлікти та рішення про санкції свідчать про початок виборчої кампанії.