Марина Порошенко подала иск, чтобы отсудить часть имущества Петра Порошенко

Марина Порошенко и Петр Порошенко. Фото: Facebook / Марина Порошенко

Жена экс-президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко обратилась в суд с иском. Она хочет разделить с ним имущество.

Об этом говорится в постановлении Крыжопольского районного суда Винницкой области, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Иску в суд был подан 27 марта 2025 года, а на 29 апреля запланировано подготовительное заседание по делу.

Юрист Порошенко Игорь Головань в комментарии для LIGA.net отметил, что не может раскрывать деталей, выходящих за рамки информации, доступной в судебном реестре. По его словам, сам по себе иск не свидетельствует о разводе Порошенко.

"Развод — это отдельное судебное производство, имущественные споры рассматриваются отдельно", — рассказал он.

Как сообщает издание, дело будет рассматриваться в рамках общего искового производства, а не упрощенного. Это связано с тем, что сумма иска составляет 17 102 703 811 гривен — значительно выше предельной суммы, позволяющей применить упрощенную процедуру.

Напомним, 12 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел санкции против ряда известных лиц. В том числе, это были санкции против Петра Порошенко.

Также мы писали, что после этого нардеп Нина Южанина заявила, что внутриполитические конфликты и решения о санкциях свидетельствуют о начале избирательной кампании.