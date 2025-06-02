Справа Порошенків — Марині повернуть гроші, витрачені на позов до чоловіка

Марина та Петро Порошенки. Фото: facebook.com/petroporoshenko

У Вінницькій області суд ухвалив виплатити кошти Марині Порошенко, які вона витратила за подання позову до чоловіка. Йдеться про 15 тисяч гривень.

Про це йдеться в ухвалі, опублікованій у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи Порошенків

"Зобовʼязати Головне управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області повернути 15140 (п`ятнадцять тисяч сто сорок) гривень сплаченого судового збору за подання позовної заяви згідно з платіжною інструкцією № 366792 від 21 березня 2025 року", — зазначено в матеріалах справи.

Як відомо, справу відкрили щодо поділу майна родини Порошенків.

Скриншот рішення суду

Нагадаємо, що Марина Порошенко подала позов у березні 2025 року, а 29 квітня відбулось засідання у справі. Юрист Петра Порошенка наголосив, що про розлучення подружжя не йдеться. Водночас на судове засідання жодна зі сторін не з'явилася особисто.

Також ми повідомляли, що суд задовільнив клопотання Петра Порошенка про надання від Офісу Президента доказів про причини запровадження санкцій. Як відомо, в лютому 2025 року РНБО ввела проти політика санкції.