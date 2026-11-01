Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Фото: uacouncil.org

На государственную программу разминирования сельскохозяйственных земель в Украине выделено около 3 млрд грн, однако этих средств недостаточно для очистки всех загрязненных территорий. Стоимость разминирования одного гектара может составлять от 1000 долларов. В то же время аграрии могут получить до 100% компенсации, если соблюдают условия государственной программы.

Об этом в эфире День.LIVE заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

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Сколько стоит разминирование земель в Украине

По словам Марчука, государственная программа поддержки товаропроизводителей предусматривает финансирование разминирования сельскохозяйственных угодий. На это направление выделено около 3 млрд грн.

Программа действует по двум основным направлениям. Аграрии, которые проводят разминирование земель с марта 2024 года, могут получить компенсацию до 100% стоимости работ. Для тех, кто официально очистил территории до 2024 года с помощью специализированных саперных команд, предусмотреновозмещение до 80%.

"Те, кто самостоятельно разминировал земли до 2024 года, но сделал это официально с помощью официальных саперных команд, имеют возможность получить компенсацию до 80%. Насколько мне известно, в Херсонской области есть такие случаи, когда людям компенсировали до 80%, но многие просто полагались на собственные силы, на собственные договоренности с такими же аграриями, делали это самостоятельно, потеряли много времени, денег и, соответственно, к сожалению, не могут получить компенсацию, потому что нет официальных подтверждений. То есть они это сделали, но за свой счет", — заявил Марчук.

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Он также отметил, что разминирование остается дорогостоящей процедурой из-за необходимости привлечения специализированных компаний. По их расценкам, очистка одного гектара может стоить от 1000 долларов и более.

Сколько земель возвращается в оборот ежегодно

По словам представителя Всеукраинского аграрного совета, ежегодно к сельскохозяйственной обработке возвращают примерно 50–60 тысяч гектаров земель. Марчук подчеркнул, что имеющегося государственного финансирования недостаточно для масштабного разминирования.

"Техника? Ну, конечно, это особенно актуально для прифронтовой территории, как сказал коллега, Харьковская, Херсонская, Запорожская области, Сумская, Черниговская области, к сожалению, становятся постоянными мишенями атак врага по инфраструктуре, в том числе по сельхозтехнике", — отметил Денис Марчук.

В связи с этим аграрии предлагают ввести государственную программу поддержки закупки подержанной сельскохозяйственной техники для хозяйств, расположенных вблизи линии фронта.

"Потому что та техника, которая стоит миллионы, сегодня может служить пикапом на передовой и фактически через день-два уже может быть повреждена", — пояснил Марчук.

По его словам, приобретение подержанной, но исправной техники помогло бы аграриям уменьшить финансовые потери в случае её уничтожения или повреждения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил о готовности обсуждать с Европейским союзом условия интеграции украинского агросектора. По его словам, переговоры могут оказаться непростыми, поскольку страны ЕС преследуют собственные интересы. В то же время Украина рассчитывает найти решение, которое будет учитывать интересы обеих сторон.

Также Новини.LIVE писали, что международные партнеры выделили 37 млн долларов на хранение украинского урожая в полимерных рукавах. Аграрии из прифронтовых регионов должны были получить их бесплатно, тогда как фермеры из других областей могли рассчитывать на компенсацию до 80% расходов.