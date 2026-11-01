Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Фото: uacouncil.org

На державну програму розмінування сільськогосподарських земель в Україні передбачили близько 3 млрд грн, однак цих коштів недостатньо для очищення всіх забруднених територій. Вартість розмінування одного гектара може становити від 1000 доларів. Водночас аграрії можуть отримати до 100% компенсації, якщо дотримуються умов державної програми.

Про це в ефірі День.LIVE заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

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Скільки коштує розмінування земель в Україні

За словами Марчука, державна програма підтримки товаровиробників передбачає фінансування розмінування сільськогосподарських угідь. На цей напрям виділили близько 3 млрд грн.

Програма діє за двома основними напрямами. Аграрії, які розміновують землі з березня 2024 року, можуть отримати компенсацію до 100% вартості робіт. Для тих, хто офіційно очистив території до 2024 року за допомогою спеціалізованих саперних команд, передбачено відшкодування до 80%.

"Ті, хто розмінував самостійно до 2024 року, але зробив це офіційно з офіційними командами-саперними, мають можливість отримати компенсацію до 80%. Наскільки мені відомо, в Херсонській області є такі випадки, коли людям компенсували до 80%, але багато хто просто перечись на власні сили, на власні домовленості з такими ж самими аграриями, робили це самостійно, втратили багато часу, грошей і відповідно, на жаль, не можуть, тому що немає офіційних підтверджень. Тобто вони це зробили, але за власний рахунок", — заявив Марчук.

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Він також зазначив, що розмінування залишається дорогою процедурою через необхідність залучення спеціалізованих компаній. За їхніми розцінками, очищення одного гектара може коштувати від 1000 доларів і більше.

Скільки земель повертають до обробітку щороку

За словами представника Всеукраїнської аграрної ради, щороку до сільськогосподарського обробітку повертають приблизно 50–60 тисяч гектарів земель. Марчук наголосив, що наявного державного фінансування недостатньо для масштабного розмінування.

"Техніка? Ну, звичайно, вона особливо це профронтова територія, як колега сказав, Харківщина, Херсонщина, Запорізька область, Сумщина, Чернігівщина, на жаль, стають постійними приводами атак ворога по інфраструктури, в тому часі по сільгостехніки", — зазначив Денис Марчук.

У зв'язку з цим аграрії пропонують запровадити державну програму підтримки закупівлі вживаної сільськогосподарської техніки для господарств поблизу лінії фронту.

"Тому що та техніка, яка коштує мільйони, сьогодні може слугувати як пікап на передку і фактично день-два і вже може бути вражена", — пояснив Марчук.

За його словами, придбання вживаної, але справної техніки допомогло б аграріям зменшити фінансові втрати в разі її знищення або пошкодження.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив про готовність обговорювати з Європейським Союзом умови інтеграції українського агросектору. За його словами, переговори можуть бути непростими, оскільки країни ЄС мають власні інтереси. Водночас Україна розраховує знайти рішення, яке враховуватиме інтереси обох сторін.

Також Новини.LIVE писали, що міжнародні партнери виділили 37 млн доларів на зберігання українського врожаю в полімерних рукавах. Аграрії з прифронтових регіонів мали отримати їх безоплатно, тоді як фермери з інших областей могли розраховувати на компенсацію до 80% витрат.