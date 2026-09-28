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Главная Новости дня Марчак: женщины массово осваивают традиционно мужские профессии

Марчак: женщины массово осваивают традиционно мужские профессии

Ua ru
28 сентября 2026 09:15
Эксклюзив
Дарья Марчак о женщинах в традиционно мужских профессиях
Дарья Марчак. Фото: Facebook/Дарья Марчак

Заместитель министра экономики Дарья Марчак рассказала об изменениях на рынке труда, происходящих благодаря модернизации предприятий и развитию современных технологий. По её словам, автоматизация многих процессов позволяет женщинам осваивать профессии, которые раньше в основном считались мужскими.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Как технологии меняют возможности для женщин на рынке труда

Марчак отметила, что сейчас женщины могут самостоятельно работать на станках или управлять автомобилями, поскольку для выполнения многих задач больше не требуется значительная физическая сила.

"Нет причин, по которым сегодня женщина не может самостоятельно работать на станке или водить автомобиль. Ведь если раньше для этого требовалась грубая мужская сила, то сегодня благодаря развитию технологий очень многие профессии можно освоить без необходимости в сильной физической силе".

По словам заместителя министра экономики, именно технологическое развитие и автоматизация позволяют расширять возможности для трудоустройства женщин в различных сферах.

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Как сообщали Новини.LIVE, 26 сентября заместитель министра экономики Украины Дарья Марчак заявила, что около 5 млн украинцев в настоящее время остаются без работы, в то же время бизнес сталкивается с острым кадровым дефицитом. Одной из главных причин она назвала несоответствие профессиональных навыков людей потребностям работодателей.

Как сообщали Новини.LIVE, 26 сентября народный депутат Богдан Кицак заявил, что осенью отдельные выплаты работникам бюджетной сферы могут задерживаться на несколько дней из-за повышенной нагрузки на Государственную казначейскую службу. В то же время государство гарантирует финансирование пенсий, зарплат бюджетников и денежного довольствия Сил обороны.

экономика технологии рынок труда предприятия вакансии
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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