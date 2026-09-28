Дарья Марчак о женщинах в традиционно мужских профессиях

Дарья Марчак. Фото: Facebook/Дарья Марчак

Заместитель министра экономики Дарья Марчак рассказала об изменениях на рынке труда, происходящих благодаря модернизации предприятий и развитию современных технологий. По её словам, автоматизация многих процессов позволяет женщинам осваивать профессии, которые раньше в основном считались мужскими.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Как технологии меняют возможности для женщин на рынке труда

Марчак отметила, что сейчас женщины могут самостоятельно работать на станках или управлять автомобилями, поскольку для выполнения многих задач больше не требуется значительная физическая сила.

"Нет причин, по которым сегодня женщина не может самостоятельно работать на станке или водить автомобиль. Ведь если раньше для этого требовалась грубая мужская сила, то сегодня благодаря развитию технологий очень многие профессии можно освоить без необходимости в сильной физической силе".

По словам заместителя министра экономики, именно технологическое развитие и автоматизация позволяют расширять возможности для трудоустройства женщин в различных сферах.

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